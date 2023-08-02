被指涉维吾尔强迫劳动 4家中企被美政府列入实体清单

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作为消除美国供应链中强迫劳动行为努力的一部分，美国8月1日禁止了4家中国公司的商品，这引起了中国政府的警告，要求采取措施保障中国公司的权利。

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美国国土安全部周二宣布了新的执法行动，将2家总部位于中国的公司列入《维吾尔族强迫劳动预防法》实体清单。美国国土安全部通过声明表示，自8月2日起，骆驼集团股份有限公司、晨光生物科技集团股份有限公司及其子公司——晨光生物科技集团焉耆有限公司生产的商品将被限制进入美国。上述公司被指参与针对受迫害群体成员的商业行为，包括中国的维吾尔少数民族。骆驼集团是中国最大的铅酸电池制造商之一，晨光生物科技利用农产品生产植物提取物、食品添加剂、天然染料、颜料和补充剂。

美国国土安全部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）通过声明表示，“今天的执法行动表明，拜登-哈里斯政府致力于追究那些践踏人权和强迫劳动的组织的责任、我们将继续与我们的所有合作伙伴合作，将新疆强迫劳工制造的商品拒之于美国商业之外，同时促进合法贸易的流动”。据介绍，此次发布的公告使被列入《维吾尔族强迫劳动预防法》 实体清单的实体总数达到24家。

由美国总统拜登（Joe Biden）于2021年12月签署成为法律的《维吾尔族强迫劳动预防法》规定，除非美国海关和边境保护局局长以“明确和令人信服的证据”认定货物不是由强迫劳动生产的，否则禁止向美国进口在新疆生产或由该法律实体清单上确定的实体生产的货物。美国海关和边境保护局于去年6月开始执行《维吾尔族强迫劳动预防法》。自此以后，该部门已根据这一法律审查了4600多批货物，价值超过16.4亿美元。

此外，美国贸易代表办公室周二发表声明称，由国土安全部主持的“强迫劳动执法工作组”发布了最新的《防止维吾尔族强迫劳动法》战略，“以防止进口在中国使用强迫劳动开采、生产或制造的商品”。

美国贸易代表办公室提及，“该战略还强调扩大《防止维吾尔族强迫劳动法》实体清单，自8月2日起将包括4家新公司：新疆中泰化学股份有限公司、九星集团股份有限公司，包括其位于珠海的8家子公司、骆驼集团股份有限公司和晨光生物科技集团股份有限公司，包括1家子公司生产的商品将被限制进入美国，因为它们与中国政府合作，从新疆维吾尔自治区招募、运输、转移、窝藏或接收强迫劳工或受迫害群体成员，包括维吾尔少数民族”。

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）在声明中说，“‘强迫劳动执法工作组’代表了为实施《维吾尔族强迫劳动预防法》所做的整个政府的努力。今天增加的内容表明，美国坚定不移地致力于消除强迫劳动，包括确保不向我国进口强迫劳动制造的商品”。她补充说，“美国贸易代表办公室将继续与我们的机构间特别工作组伙伴合作，实施这项立法，消除我们供应链中的强迫劳动现象。”

据悉，除美国国土安全部外，“强迫劳动执法工作组”（FLETF）还由7个成员机构组成，即美国贸易代表办公室以及劳工部、国务院、财政部、司法部和商务部。

就美国政府将一些中企纳入实体清单的举措，中国外交部发言人周三通过声明表示，“中方对此予以强烈谴责和坚决反对，并将采取有力措施坚定维护中国企业的合法权益”。

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