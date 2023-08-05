拜登据报下周将颁布行政命令，限制对华敏感技术投资

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据路透社引述知情人士透露，美国总统拜登（Joe Biden）预计将于下周初发布期待已久的行政命令，对敏感技术的对外投资进行筛查。白宫发言人拒绝加以置评。

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报导指，这项行政命令的目的是防止美国资本和专业知识加速将会支持中国军事现代化并威胁美国国家安全的技术研发。预计该行政命令将针对美国私募股权、风险资本和合资在中国对半导体、量子计算和人工智能的投资。行政命令涵盖的多数投资将要求必须通知美国政府。消息人士说，某些交易将被禁止。

“它填补了我们现有机制的一个缺口，”美国商务部前官员赫尔(Cordell Hull)对路透社说。“我们有技术出口禁令。我们有境内投资限制。这将帮助堵住资金与技术的缺口，并让政府能够看到这些资本流动。”

据消息人士说，预计这些监管规定不会立即生效，拜登政府将就其建议征求公众评论。拜登政府已经与利益相关方举行过会晤，并且一直在与盟友磋商。在美国财政部长耶伦(Janet Yellen)最近访问中国期间，这个问题也曾与中方官员提及。

耶伦上个月谈到可能颁布的限制措施时说，这些措施“具有高度针对性和明确指向性，是狭窄的，仅限于我们有具体国家安全关切的少数领域。”

在被问及这一将被颁布的行政命令时，中国驻美大使馆发言人说，美国“习惯性地将技术和贸易问题政治化，并以国家安全为名将其作为工具和武器”。他说，中方将关注事态发展，坚决维护自身权益。

美国外国投资委员会(CFIUS)前政策主任布莱克(Laura Black)说，这项行政令预计不会成立一个“逆向的CFIUS”，CFIUS负责审议某些在美国的境内投资交易，而新的做法不会像CFIUS这样逐案审议并由委员会来批准、修订或封阻某项交易。但是她说，预计某些投资将被禁止。

两名消息人士说，预计下周一将进行简报，周二作出宣布。但是，公布这项行政命令的时间之前曾多次错过，这次也有可能再度发生。

消息人士对路透社说，那些被限制的投资预计将因循美国商务部去年10月发布的对中国出口管控的轨迹。

报导提及，美国国会参议院上周通过的“2024财年国防授权法案”中包括涉及对外投资的单独修正案。该潜在立法要求美国公司向联邦政府报告在“受关注国家”高科技领域的某些投资，但不包含任何禁令。

该法案包括的产业有：先进半导体和微电子、人工智能、量子信息科学与技术、高超音速、卫星通信以及军民两用的网络激光扫描系统。

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