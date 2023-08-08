拜登签署《美台21世纪贸易倡议首批协定实施法案》

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美国国会日前通过《美台21世纪贸易倡议首批协定实施法案》，白宫8月7日发表声明宣布，该法案已获拜登总统签署生效。拜登通过声明提及，该法律的某些部分“引起了宪法方面的关注”。拜登说，如果这些条款“不允许地侵犯了我与外国伙伴进行谈判的宪法权力”，他将把这些要求向国会递交贸易协议草案的条款视为不具约束力。

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据中央社报导，经过一年协商谈判，美台6月1日通过美国在台协会（AIT）与驻美代表处，于华府签署“台美21世纪贸易倡议首批协定”，涵盖关务行政及贸易便捷化、良好法制规范、服务业国内规章、反贪腐、中小企业等5项议题。

协议生效虽不需美国国会核准，民主党籍参议院财政委员会主席韦登（Ron Wyden）及共和党籍众议院筹款委员会主席史密斯（Jason Smith）等人6月9日仍提出实施法案，除盼透过跨党派核准程序表达国会对协定的支持，也为加强国会监督。

根据法案规定，协定生效前，美国总统需先向国会报告，说明协定如何促进美台贸易关系及推动美国劳工、消费者、企业与农民的利益，并于30日内提出认证，证明台湾已采取任何履行协定所需措施。法案也要求行政部门，未来与台湾达成的任何进一步协定，需符合公开透明原则，并征询国会意见。

这部得到参众两院两党议员支持的法案经美国众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）签署后，于7月27日正式送交白宫。麦卡锡通过声明表示，“美台关系根植于我们对和平与民主的共同承诺，我们的经济伙伴关系对我们在全世界追求自由至为重要”。他还说，这部法案“将成为众议院共和党人持续支持台湾人民众多努力中的第一步”。

不过，拜登周一通过白宫发表的声明对法案就美台后续协商部分规定表达关切，认为这些规定恐影响美国宪法赋予他作为总统与外国伙伴协商的权力。

拜登举例，法案第7节要求美国贸易代表办公室（USTR）在与外国伙伴协商期间需提交协商文本给国会委员会，并阻碍USTR在国会审阅期间将文本传给台湾。此外，法案要求把议员纳入美国代表团，赋予他们参与例行简报的权利，包括攸关临时协议的部分。

对此，拜登指出，“该法第 7(d)条要求将国会议员列为美国代表团的正式成员，他们有权获得每日简报，包括暂定协定的简报。如果该法第7节的要求会不允许地侵犯我与外国伙伴谈判的宪法权力，我的政府将把这些要求视为不具约束力。”

报导指，台湾行政院政务委员邓振中先前表示，美台下一阶段谈判可能锁定劳工、环保与农业3大议题，但还需再跟美方协商。

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