应对新威胁，美国情报界拟与私营部门分享更多情报

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据《华尔街日报》8月10日报导，根据本周发布的一项新战略，美国情报机构将与美国公司、非政府组织和学术界分享更多情报，该战略认识到对新威胁的担忧，如另一种大流行病爆发和日益增多的网络攻击。

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美国《国家情报战略》为庞大的美国情报界制定了广泛的目标，其中指出，情报机构必须超越传统的保密围墙，与外部机构合作，侦查并阻止供应链中断、传染病和其他日益增长的跨国威胁。该战略称，美国情报界“必须重新思考其交流信息和见解的方式”。

近年来，美国政府开始与美国公司、公用事业公司和其他通常是外国黑客主要攻击目标的公司共享大量网络威胁情报，并与社交媒体公司共享有关外国影响力活动的信息。上一份美国《国家情报战略》是在2019年特朗普政府领导下发布的，当时正值新冠大流行和俄罗斯全面入侵乌克兰之前。

美国国家情报总监海恩斯（Avril Haines）在接受《华尔街日报》采访时说，“在威胁环境和我们当今所处的世界中，发生了许多变化”。她描绘了与私营部门，从学术界到地方政府就更广泛的主题进行更广泛、更制度化的信息交流。

为说明威胁的变化，一位美国高级官员说，为拜登总统及其高级顾问准备的每日情报简报曾经以恐怖主义和中东问题为主，现在则经常涉及从中国的人工智能工作、到气候变化的地缘政治影响再到半导体芯片等各种话题。

报导称，新版《国家情报战略》旨在指导美国18个情报机构的工作，这些机构的年度预算约为900亿美元，海恩斯负责协调这些机构的工作。这份长达16页的文件没有包含预算或计划细节，但也指出情报机构必须支持美国与中国和俄罗斯等专制政府的竞争，尤其是在技术领域。

在金融危机、毒品走私、供应链中断和传染病等跨国威胁方面，新版战略呼吁美国情报界加强内部能力，就迫在眉睫的威胁向决策者发出警告。当时由民主党籍联邦众议员亚当·希夫（Adam Schiff）领导的众议院情报委员会去年的一份报告认为，在新冠大流行爆发3年后，美国情报机构仍未作出必要的改变，以更好地预警未来的全球健康危机。

海恩斯说，美国情报界已经加强了对全球健康问题的关注。她说，她领导的办公室现在有一名高级官员，其职责包括协调有关全球卫生问题的情报工作，投入了更多的资源，并加强了与美国疾病控制与预防中心等机构的联系。

不过，海恩斯说政府也需要依靠外部专家。美国国家情报总监办公室请来了政府以外的科学家和其他专家，帮助调查新冠大流行起源，以及被称为“哈瓦那综合征”的影响美政府驻外人员的健康事件。

这种交流可能很棘手。海恩斯说，许多学者不想与情报界公开接触。她一直拒绝共和党议员公开就新冠问题咨询的专家姓名的努力。

强调加强情报共享是拜登政府推行的解密大趋势的一部分。美国发布了数量空前的前秘密情报，以警告俄罗斯在乌克兰的计划及俄方从中国、伊朗和朝鲜寻求武器的行为。

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