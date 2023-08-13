马达加斯加水电公司债台高筑

RFI法广 / 非洲经济

非洲 – 印度洋上的非洲岛国马达加斯加，燃油运输员给国家水电公司Jirama下达最后通牒，要求其在2023年08月15日下周二之前拿出偿还近300万欧元欠款的解决办法。

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据本台法广（RFI）法文网报道，马达加斯加国家水电公司Jirama再次面临来自该国燃油运输员最后通牒的压力。后者要求前者在2023年08月15日下周二之前拿出一个解决其巨额欠款的办法。

-- 燃油运输员们致函能源部长 -

本台法广（RFI）通讯员莱蒂西娅（Laetitia Bezain）于2023年08月10日星期四发自马达加斯加首都安塔那那利佛（Antananarivo）的消息说：燃油运输员们在致能源部长的一封信件中投诉国家水电公司Jirama。他们抱怨被拖欠了近140亿阿里亚里（ariary），相当于近300万欧元。马达加斯加[燃油运输员职业协会]表示，如果超过了这个最后期限，他们将不得不做出决定，造成瘫痪的状况。

RFI Image Archive / Différents billets de banque ariary, monnaie de Madagascar, en juin 2022. (illustration) RFI非洲 / 马达加斯加货币：阿里亚里 © Wikimedia Commons CC BY SA 4.0 Joussia / RFI Image Archive

本台RFI通讯员指出，这显然是在指，燃油运输员们将停止向国家水电公司Jirama交付燃料。然后，通常在马达加斯加水位降低的干旱季节，水电公司需要全力以赴为民众供电。

-- 国家水电公司不遵守其承诺 -

过去几周以来，马达加斯加的水电站出现运行问题，造成部分暂停供电，尤其是在首都安塔那那利佛（Antananarivo）。在这封函件中，燃油运输员们指责国家水电公司Jirama没有遵守今年4月份时，在部长参与下所达成的按月分期支付拖欠款的决定。

RFI Image Archive / La Jirama, à Madagascar. © Wikimedia commons - CC BY-SA 4.0 / RFI Image Archive

燃油运输员职业协会]旗下的二十家企业解释说，几乎已是处于停止支付的状况。

（ 翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉 ）

RFI Carte Archive / Madagascar. 马达加斯加 © RFI Carte

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