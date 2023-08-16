世贸指中国向美国产品加征报复性关税不符合世贸组织义务

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世贸组织（WTO）争端解决专家小组8月16日认定，中国向美国产品加征关税，以报复美国特朗普政府征收钢铝关税的做法，违反了其世贸组织义务，不符合《关税与贸易总协定》（GATT）的多项条款。据法新社报导，此案围绕中国2018年4月决定对价值30亿美元的128项美国进口商品加征关税一事展开。此举发生在特朗普政府宣布对从中国和其他一些国家进口的钢铁和铝征收高额关税之后不久。

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美国贸易代表办公室发言人米歇尔（Sam Michel）周三通过声明指出，美方对世贸专家小组当天发布的报告感到高兴，“该报告承认美国对钢铁和铝采取的《贸易扩展法》第232节行动是安全措施，中华人民共和国（中国）以虚假的‘保障’关税进行非法报复”。

米歇尔称，“美国谴责中国拒绝纠正其严重且持续的钢铁和铝非市场产能过剩问题，这是导致美国采取232节国家安全行动（以应对）全球危机的核心。拜登政府致力于为美国工人、市场导向型公司和行业的所有工人挺身而出，并建立和维护一个公平的、以工人为中心的贸易体系。”

据路透社报导，中国商务部表示已注意到世贸专家小组的决定，并要求美国立即取消对进口钢铁和铝征收的关税。

基于特朗普政府就钢铁和铝进口依照美国1962年《贸易扩展法》第232节国家安全调查，美方于2018年3月对钢铁进口征收25%的关税，对铝进口征收10%的关税。上述世贸专家小组建议中国使其“与世贸组织不一致的措施符合世贸组织的规定”。

北京可以对该裁决提出上诉，这将使其陷入法律无效，因为华盛顿阻止了世贸组织上诉机构的任命，使其无法作出裁决。世贸组织去年裁定，美国此举也违反了国际贸易规则，华盛顿也对此裁决提出了上诉。

作为对美国关税的回应，中国宣布将对原产于美国的某些进口商品征收15%至25%的额外关税，这一措施遭到了华盛顿方面的质疑。美国同意在2021年取消对欧盟进口商品征收的关税，但拜登政府仍保留了作为特朗普“美国优先”战略核心之一的金属关税。

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