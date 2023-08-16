未获中国监管机构批准 英特尔终止收购以色列高塔半导体

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据《华尔街日报》报导，英特尔放弃了以50多亿美元收购以色列芯片制造商高塔半导体（Tower Semiconductor）的交易。中国监管机构未能批准该交易，这表明中美技术紧张局势正在干扰一些美国大公司的战略计划。

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就在拜登政府加大对中国芯片业的压力，以遏制其发展战略尖端技术的野心之际，英特尔与以色列芯片制造商高塔半导体的交易宣告失败。对英特尔来说，这一挫折使其首席执行官帕特·基尔辛格（Pat Gelsinger）的扭亏为盈努力变得更加复杂，因为在生产英特尔自己的产品的同时，他还增加了为其他公司生产芯片的产量。收购高塔半导体是建立所谓“代工”业务的核心。

上述两家公司周三早些时候表示，由于未能获得监管部门的批准，它们放弃了拟议中的交易。英特尔方面曾警告说，如果在周二的最后期限前未能获得监管部门的批准，交易可能会失败。

高塔半导体在以色列和世界其他地方生产芯片，预计将负责老一代芯片的合同生产，而英特尔将围绕其更先进的芯片生产建立自己的合同芯片生产业务。英特尔的目标是通过赢得外部客户和自主设计芯片来更好地与台积电（TSMC）和其他巨头竞争。

国际著名资产管理公司Bernstein的分析师拉斯冈（Stacy Rasgon）说，“随着交易的失败，英特尔将不得不自己建立所有这些东西，而这将是非常艰难的。他们自己没有足够的规模来支持他们需要进行的投资”。这一变化将使英特尔的改革工作变得更加复杂。英特尔股价周三收盘下跌3.6%，至33.53美元，而高塔半导体股价下跌约11%，至30.17美元。

今年早些时候，英特尔公布了有史以来最严重的季度亏损，尽管最近一个季度有所反弹—削减了股息，并计划到2025年削减高达100亿美元的年度成本。20世纪80年代和90年代，该公司通过制造推动PC革命的中央处理器而成为硅谷巨头。英特尔既设计电路，又在自己的工厂里制造电路板。现在，芯片公司往往要么专注于电路设计，要么专注于制造，英特尔在制造别人设计的芯片方面已经没有多少业务可做了。

英特尔和高塔半导体一直在等待中国国家市场监管总局的批准，但该部门周三没有回应置评请求。美国去年10月对与中国共享美国芯片技术实施了全面的出口管制，最近又宣布了对中国尖端科技行业的投资限制。反垄断审查已成为中国政府反击美国的工具之一，监管机构对涉及美国公司的、在其管辖范围内的交易采取拖延或不予批准的态度。

英特尔和高塔半导体的交易是北京方面挫败的第二笔大型芯片制造商收购案：2018年，随着中美贸易紧张局势加剧，高通在未能获得中国市场后，取消了对荷兰芯片制造商恩智浦半导体 (NXP Semiconductors) 的440亿美元收购案。 在交易截止日期前获得批准。

在非半导体交易中，杜邦公司去年以52亿美元收购电子材料专家罗杰斯公司的交易也因未获中国监管部门批准而作罢。中国以国家安全为由，于5月份禁止某些本地公司从美国芯片巨头美光公司采购存储芯片，美光公司去年对华销售额达30亿美元。

高塔半导体交易的监管问题凸显了英特尔在中美技术之争中所处的微妙位置。英特尔在中国开展了大量业务，全球许多基于芯片的设备都是在中国生产的，但英特尔也一直在推动增加美国国内的芯片生产，并倡导政府加大对美国芯片制造的投资。

华盛顿咨询公司奥尔布赖特石桥集团（Albright Stonebridge Group）的技术政策主管特里奥洛 (Paul Triolo) 表示，“英特尔就该交易同意中国反垄断机构提出的任何条件的能力受到美国针对中国半导体行业的一系列措施的严重限制”。他说，“在中国反垄断机构面前进行的半导体行业收购将根据其自身优点获得批准，但这一备受瞩目的交易的失败表明，围绕科技交易的地缘政治已经变得多么困难。”

英特尔同意在去年2月收购高塔半导体，并表示将根据双方协议的条款，向高塔半导体公司支付3.53亿美元的终止费。英特尔最初表示，目标是在今年第一季度完成交易，但后来又将预期时间延长到上半年。该公司在4月份表示，如果在8月15日之前没有获得监管部门的批准，可能会终止交易。

熟悉内情的人士说，英特尔CEO基尔辛格曾在4月和7月飞往中国，承诺改善与中国科技界的关系，并在当地举行了会议，以强化交易的预期结果。他在宣布交易终止时说，“在这个过程中，我们对高塔半导体的尊重与日俱增，未来我们将继续寻找合作机会”。

高塔半导体分别证实双方将终止交易。该公司首席执行官埃尔旺格（Russell Ellwanger）表示，“高塔半导体非常高兴能加入英特尔，实现帕特·基尔辛格对英特尔代工业务的愿景”。根据研究公司TrendForce的数据，高塔半导体第一季度的收入在全球代工厂中排名第七。该交易需在多个司法管辖区获批，此前中国的监管机构尚未批准。

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