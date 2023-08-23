沙利文：美国呼吁中国提高经济数据透明度，雷蒙多访华传达不寻求脱钩

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美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）周二表示，美方看到中国近来在报告青年失业率和其他经济数据时降低了公开性和透明度，同时阻止公司发布有关“中国经济的得失”的信息。他呼吁中方提高有关中国经济状况的透明度。

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沙利文在华盛顿向媒体表示，“我们认为，这些都不是负责任的措施、为了全球信心、可预测性和世界其他国家作出正确经济决策的能力，中国在公布数据时保持一定的透明度非常重要。”

沙利文续指，白宫在最近几个月里看到中国经济“记录基本情况的透明度和公开性水平下降”，以及对那些“向世界提供有关中国经济的基本信息”的公司进行打压。他的这些评论是在美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）即将访华的消息传出数小时后发表的。届时，雷蒙多将成为近几个月来第三位访问北京的拜登政府阁员。

沙利文表示，雷蒙多访华将传达这样的信息：美国并不寻求与中国脱钩，而是专注于“保护我们的国家安全，确保与我们的盟友和伙伴一起建立有韧性的供应链，同时继续我们（美中）的经济关系和贸易关系。”

沙利文周二还正式宣布拜登（Joe Biden）总统将于下月前往印度参加二十国集团（G20）新德里峰会。他表示，拜登将把精力集中在让美国和志同道合的国家为世界其他地区，尤其是“全球南方”，即新兴市场和发展中国家提供更多经济支持上，主要通过国际货币基金组织和世界银行。

沙利文表示，“我们清楚地听到，面对各国面临的多重挑战，他们希望我们加大支持力度。因此，在我们继续为乌克兰提供关键支持的同时，我们也将为世界其他地区提供支持”。他补充说，“鉴于需求的规模，以及坦率地说通过‘一带一路’倡议进行的强制性和不可持续的贷款规模，我们需要确保为各国面临的挑战提供高标准的杠杆解决方案。”

沙利文指出，拜登在向美国国会提交的最新补充预算申请中要求为国际金融机构提供更多资金。据他估计，美方的承诺将通过国际货币基金组织和世界银行为中等收入国家带来500亿美元的贷款，但如果其他盟国和合作伙伴也参与进来，这一数字将上升到2000亿美元。

沙利文表示，他并不认为这些措施是为了对抗金砖国家为世界制定自己的经济模式而不断推动的努力，并否认华盛顿将该集团视为“地缘政治对手”。他指出，“就目前的态势而言，这是一个非常多样化的国家集团……在印度-太平洋、乌克兰等一系列关键问题上存在意见分歧。”

沙利文承认中国是世界银行和国际货币基金组织的主要股东，但这并不妨碍它们为中低收入国家提供援助。他说，“这是为了实现高标准、透明、可持续融资的积极愿景”。

就乌克兰战场局势，沙利文强调，“我们一直很明确，这个战场非常动态……双方在很长的前线的多个地点进行进攻和防守”，“我们看到它（乌克兰）继续有条不紊地夺回领土”。他表示，美国认为乌克兰冲突并未陷入僵局。

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