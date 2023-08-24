加拿大对沃尔玛等3家公司供应链被指涉强迫劳动展开调查

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加拿大企业道德监管机构8月24日宣布对零售业巨头沃尔玛和服装品牌Hugo Boss与Diesel的加国子公司进行调查，以调查有关公司供应链和运营中强迫维吾尔族劳动的指控。加拿大责任企业监察员(CORE) 表示，在28个民间社会组织联盟于去年6月提出投诉后，该机构已发布有关这三家公司的初步评估报告。

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据加拿大责任企业监察员介绍，“相关投诉是由28个民间社会组织于2022年6月联合提出的。它们指控这三家公司在中华人民共和国新疆地区的业务或供应链使用了维吾尔族强迫劳工或从中受益”。

加拿大责任企业监察员梅尔霍夫（Sheri Meyerhoffer）通过声明表示，“由于目前无法在各方之间进行调解，我们将对这些报告中概述的指控展开调查”。她并补充说，“调查将为所有三家公司提供不断提供进一步相关信息的机会，对指控的调解工作仍在进行中。我们希望调查结果能为这些公司提供信息，帮助它们加强尽职调查的能力。”

沃尔玛加拿大公司表示，在其供应链中不允许任何形式的强迫劳动。该公司在声明中说，“投诉中的实体都不在我们主动披露的供应链中”。Hugo Boss和Diesel没有回应路透社的置评请求。

今年3月，联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Türk）在出席人权理事会第五十二届会议谈及中国人权问题时说，“在中国新疆地区，我的办事处记录了严重关切问题，特别是大规模任意拘留和持续发生的家庭离散，并提出了要求采取具体后续行动的重要建议”。

同月，一个联合国委员会表示，就中国对待穆斯林少数民族的方式表示担忧，其中包括强迫维吾尔族人劳动。中国官方否认了这些指控。

加拿大责任企业监察员机制于2019年启动，旨在监督和调查侵犯人权的行为，主要是针对在国外运营的加拿大服装、采矿和油气公司。

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