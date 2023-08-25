海尼根啤酒退出俄罗斯市序场，损失三亿欧洲元

I啤酒生产商海尼根公司今天宣布，公司完成了退出俄罗斯市场程序，在以象徵性1欧元把俄罗斯业务卖给俄罗斯最大的美妆品、居家用品和金属包装制造商Arnest集团（Arnest Group）。

广告 继续浏览后续

法新社报道，海尼根今天透过声明表示，这项交易已获得所有必要的许可批准，「海尼根从2022年3月展开的退出俄国程序现在结束了」。声明提到，这项退岀俄罗斯举措预估将造成3亿欧元的损失。

荷兰啤酒制造商海尼根公司（Heineken）与其他西方大企业一样，去年承诺退出俄国市场，但今年稍早荷兰有调查网站报导指称，海尼根仍持续在俄国销售产品，使公司招致各界批评。

海尼根今年3月为了公司在退出俄国的承诺方面制造「模棱两可空间」而致歉，还说希望为俄国员工保障工作机会，但难以找到接手其俄国业务的买家。

海尼根执行长范登布林克还说：「近期的事态发展表明，大型制造商在退出俄罗斯时遭遇巨大挑战。」

他指出：「尽管耗费的时间远超出我们原本预期，但这项交易确保了我们员工的生计，使我们能以负责任的方式退出这个国家。」

范登布林克（Dolf van den Brink）表示：「现在我们已完成退出俄罗斯的程序。」

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅