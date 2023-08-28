纳米比亚宣布近海石油大发现

RFI原材 / 能源开发

南部非洲 – 在濒临南大西洋的非洲国家纳米比亚，温得和克（Windhoek）官方对外宣布，法、英两国的石油企业分别在其近海碳氢资源勘探领域取得重大进展。目前，该国没有即不出产石油，也不出产天然气。但十年后则有望名列全球15大产油国之一。

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-- 纳米比亚近海资源前景看好 -

据本台法广（RFI）法文网报道，纳米比亚国家石油公司(NAMCOR - National Petroleum Corporation of Namibia)于上周对外透露，该国近海多口油井的初步数据似乎显示了前景大好，甚至将有可能让纳米比亚的国内生产总值（PIB）在2040年之前几乎翻倍。

RFI Carte Archive / Afrique : la Namibie. 存档地图 / 非洲国家：纳米比亚。 © RFI Carte

上述重大发现是由总部在巴黎的道达尔能源集团（Total Energies）和总部在伦敦的英荷壳牌集团（Shell）所取得的。过去两年，这些碳氢能源巨头察觉，在纳米比亚近海的三口油井中，分别含有数十亿桶原油。

-- 欧美能源巨头云集纳米比亚 -

据纳米比亚国家石油公司(NAMCOR）的介绍，道达尔能源集团（Total Energies）的一口油井（Venus-1X）估计含有51亿桶原油。英荷壳牌集团（Shell）的两口油井Graff-1X和Jonker-1X，则分别含原油23.8亿桶和25亿桶。此外，到这里勘探的还有：总部在美国的雪佛龙集团（Chevron）和埃克森美孚集团（ExxonMobil），以及总部在里斯本的葡萄牙国有石油公司高浦能源集团（Galp Energia）等。

RFI Image Archive / Des les géants de l'hydrocarbure : A combination of file photos shows the logos of five of the largest publicly traded oil companies; BP, Chevron, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, and Total. (illustration) REUTERS - Jim Tanner / RFI Image Archive

上述发现将不仅有可能使得纳米比亚在2035年之前晋升全球产油大国15强排行榜，并将有可能让该国的国内生产总值（PIB）在2040年之前攀升到370亿美元。这对目前既不出产石油，也不出产天然气的纳米比亚而言，将会是一个令人惊讶的壮举。

-- 纳米比亚石油储量仍在评估 -

本台法广（RFI）法文网上的这一报道在最后段落中指出，纳米比亚国家石油公司(NAMCOR）拥有上述发现的10%。其近海资源总量的最终评估仍需等到今年（2023年）年末。

（ 翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉 ）

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