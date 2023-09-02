意外长：加入一带一路没带来预期效果，访华还要谈其他问题

意大利/中国/经贸

意大利副总理兼外交部长塔亚尼（Antonio Tajani）周六在访华前夕出席活动时表示，自意方4年前加入中国的“一带一路”倡议以来，意中两国之间的贸易并未如预期般改善。

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塔亚尼在出席欧洲咨询联盟-安布罗塞蒂年度经济论坛谈意大利对外政策时说，“欧洲必须非常仔细地看待印度-太平洋这一重要地区，必须加强与印度的关系，以确保稳定和平衡”。他补充说，“然后就是中国这个重大的话题。我今天下午三点就要出发前往北京。我们希望与这个国家建立牢固的关系，我们深知（它是）合作伙伴也是竞争者，还是制度性对手”。

塔亚尼说，“然而，如果我们想要竞争，我们需要欧洲的外交政策，同时也需要工业和经济政策，因为如果我们想要竞争，我们还必须制定保证我们工业现实竞争力的规则。中国，我们希望继续与这个国家密切合作，并深知我告诉你们的三个基本点。”

塔亚尼说，“不过，我们还要对出口做一个分析，如果进行分析的话，‘一带一路’（Via della seta）并没有带来我们预期的结果。2022年，意大利对中国的出口额为165亿欧元，而法国为230亿欧元，德国为1070亿欧元。因此，我们必须进行评估，议会必须作出评估，然后决定是否我们继续参与这个项目。”

意大利是唯一与中方签署“一带一路”合作倡议谅解备忘录的七国集团（G7）国家。路透社报导指，罗马被认为极不可能在明年3月协议到期时续签该协议，罗马必须在年底前正式退出协议，否则协议将自动延长五年。

塔亚尼受邀于9月3日至5日对中国进行正式访问。他在出访前接受《米兰财经周刊》采访时被问及“未来几天您将前往中国执行一项重要使命。梅洛尼总理决定告别‘一带一路’的目的是什么？北京会理解吗？是否有办法保持高水平的贸易关系？”

塔亚尼回答说：“我们希望改善与中国的政治和经济关系，因为我们知道在许多领域我们都在竞争，但中国也是整个世界舞台上最重要的参与者之一。我去中国的目的是促进旅游、促进贸易交流和文化合作。还有一点：关于‘一带一路’的数据向我们表明，例如，我们那些未参与该项目的欧洲合作伙伴取得了比意大利更好的经济成果。”

塔亚尼补充说，“我们将讨论这个问题。但是，我重申，我们还将讨论其他问题，因为中国在世界上发挥着决定性作用：我将要求北京采取更积极的行动，促使俄罗斯通过谈判实现乌克兰的公正和平。然后，我们肯定会讨论世界许多地区的局势，我首先想到的是非洲。我们希望中国了解我们的理由和需求，我们也希望了解他们的愿景是什么”。

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