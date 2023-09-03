朔尔茨将参加慕尼黑国际车展开幕式

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德国总理朔尔茨周六跑步摔倒受伤后，已在康复中。自周一起，他将恢复正常办公。

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据德国《图片报》报道，65岁的朔尔茨总理周六中午在他的家乡波茨坦慢跑时摔倒受伤。朔尔茨每周最多跑步三次。事故发生在周六中午在波茨坦他经常慢跑的路线上。 据一位密友报道，他绊倒了，无法及时支撑自己，因此脸朝下摔倒了。他的保镖一如既往地守护在他身边，并立即提供了帮助。朔尔茨脸部出现瘀伤，右眼红肿。医生做了检查，没有发现别的损伤。

作为预防措施，朔尔茨取消了周日的活动，在波茨坦的住所里度过了一天。朔尔茨周边人士透露说，朔尔茨对自己很生气。右眼下方的红肿到周日也没有什么变化。但他下周将恢复正常工作。 本周一，朔尔茨计划像往常一样回到柏林总理府办公，已约好的日程安排也将正常举行。其中包括参加周一晚上在柏林举行的社民党报纸《前进报》的夏季聚会，周二在重要的慕尼黑国际车展开幕式上发表演讲，周三在联邦议会一般性辩论中发表演讲。

慕尼黑《墨丘利报》也证实说，虽然眼肿不上相，但朔尔茨还是会出席周二的慕尼黑国际汽车展（IAA）开幕式。

该展会将有不少中国竞争对手参加前来参展。《南德意志报》已预先报道说，慕尼黑国际车展上的中国竞争对手给德国汽车制造商带来了前所未有的压力。中方自信心满满，展台也是如此。演秀的不再是德国人了。

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