雷蒙多警告中国，美国企业的耐心正在“逐渐消失”

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据路透社报导，美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）在周日播出的访谈节目中警告中国，美国企业的耐心正在“逐渐消失”，并称美国公司应得到一个“可预测和公平的竞争环境，希望中方能注意到这一信息，以便我们能建立稳定发展的商业关系”。这两个世界上最大的经济体是彼此最大的贸易伙伴，但华盛顿现在更多地与邻国加拿大和墨西哥进行贸易，而北京则更多地与东南亚等地进行贸易。

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美国多家电视台对日前刚刚访华的雷蒙多的专访在周日播出。在接受哥伦比亚广播公司（CBS）“面向全民”节目采访时，主持人问道：“部长，您是五年来第一位于最近几天访问中国的商务部长。如果有的话，您认为您在当地取得了哪些进展？” 雷蒙多回答说，“我认为我们取得了很大进展。在具体成果方面，我与中方建立了3条具体的沟通渠道，这是向前迈出的一大步。”

雷蒙多补充说，“我们已经有5年多没有真正接触过了。因此，我们同意分享有关出口管制的信息。我们同意就商业问题展开对话，这一点非常重要，因为中国没有公平地对待美国企业，所以我们必须把这些问题摆上桌面。我们还同意围绕商业秘密问题进行交流，这也是企业需要的另一个领域，理应知道它们的商业秘密在中国会受到保护。”

CBS主持人问“您在这次访问期间说，我越来越多地听到美国商界说，中国不适合投资，因为它风险太大。那么，您从中方得到了哪些真正能给美国商界领袖带来信心的保证？” 雷蒙多说，“他们（中方）说，他们将与美国企业对话，并开始解决这些问题。比如说，我经常听到美国企业的抱怨——顺便说一句，这些企业习惯于在世界上困难的地方做生意。这些企业说，你知道，中国的监管一点都不透明”。

雷蒙多说，“你知道，他们会在3月份突袭一家企业，却在长达数月的时间里不解释到底发生了什么。他们会逮捕人，但不提供正当程序，也不告诉你发生了什么。因此，当我表达这些关切时，我的意见得到了倾听。我没有得到任何承诺。但有一点我认为我们可以感到振作的是，外国直接投资符合中国的利益，符合他们的经济利益，并确保中国在以市场为导向、有改革意识的时候，经济发展得非常好。”

CBS主持人问道，“经过你们的交谈，在消化了出访中发生的事情之后，您现在还信任中方吗？” 雷蒙多说，“我可能不会用‘信任’这个词。我们需要看到行动。在我们看到行动之前，不可能有信任”。主持人提到雷蒙多电邮账户被中国黑客入侵的报道，并说“这可能会损害建立可信关系的能力”。雷蒙多表示：“没错。我也这样说了。你知道，黑客攻击我的账户会削弱信任。过度补贴某些行业，损害美国工人的利益，也会侵蚀信任。在当地不公平地对待美国企业也会侵蚀信任。”

CBS主持人追问“您在中国时，是否了解到中国经济是否正在放缓，以及这对美国的影响有多大？” 雷蒙多说：“我认为，毫无疑问它正在放缓，当然，他们在房地产领域也面临着真正的重大挑战，我在那里的时候，他们也欣然承认了这一点。但同样，在我看来，这方面的事实非常清楚。当中国更加以市场为导向、更加开放、更加透明时，他们的经济表现非常好。而最近，随着他们的封闭和管理方式的随意性，经济受到了相当大的挑战。所以，时间会证明一切”。

就CBS主持人提及，很多共和党籍州长希望禁止中国公司投资和购买美国农田，“拜登政府和您是否支持中国公司在美国投资和购买农田？” 雷蒙多说：“我们必须非常非常小心。我们必须甄别每一笔投资，并决定其是否会损害我们的国家安全。并不是每一笔从中国进入美国的投资都会损害我们的国家安全，但许多投资确实如此。因此，我们要逐案分析，研究事实，采取必要的强硬态度，但同时也要现实，不要夸张，要像我说的那样，实事求是。现在是务实、实际和认真处理两国关系各个方面的时候了”。

在接受美国全国广播公司（NBC）“与媒体见面”节目采访时，主持人谈到“让我先说一个事实，这基本上是自今年夏天布林肯国务卿出访以来，拜登政府主要官员的第四次访华。耶伦财长去了那里。气候谈判特使、前参议员克里去了那里，现在又轮到您。这感觉就好像是一种关系，我们正在尽一切努力。我们试图向他们伸出手，同时努力降温。我们还没有看到他们的回应。我们应该在什么时候停止询问？”

雷蒙多说，“首先，我要说的是，我的同行，中国商务部长王部长，确实在春天来看过我，并邀请我去中国。我接受了他的邀请。所以，这不完全是事实。他来过这里。那是一次很好的访问。但你说得很有道理。我此行的主题是，我们需要对话，我们需要接触和沟通，但我们也需要行动。在我的访问中，即使是最高级别的中国官员也说了很多正确的话，表示他们希望建立稳固的商业关系，并在中国公平地对待美国企业。我传达的信息是‘行动胜于言辞’。因此，我认为你说得很有道理，我们正在关注中国是否在公平对待美国企业和工人方面做得更好，你知道，为我们的工人提供公平的竞争环境”。

同样就其电邮信箱在出访前被中国黑客入侵的报道，雷蒙多说：“他们确实入侵了我，往轻里说是不被欢迎的。我明确提出来了（这个问题）， 摆在桌面上。顺便说一句，我代表我们的国家安全关切、美国劳工的关切、美国企业的关切，提出了我们的所有、许多不满。我没有任何保留。尽管如此，这仍然是一个复杂的关系。这是毫无疑问的。我们在各个层面都与中国展开了激烈的竞争，任何不这么说的人都是幼稚的。”

雷蒙多补充说，“话虽如此，我们必须管理好这场竞争。冲突不符合任何一方的利益。我们需要负责任地管理竞争。这对美国有利。这对世界也有好处。在这方面，我认为我们（美中）的商业关系非常庞大且不断发展，支撑着成千上万的美国就业岗位，我们的商业关系如果稳定，可以成为整个关系的压舱石。事实上，我们所做的任何能够创造稳定的事情都对美国人民有利。”

NBC主持人说，“当我审视他们和我们的经济时，我知道美国公众现在是如何看待我们的经济的，但当你比较这两个经济体时，我们在新冠疫情之后的状况要比中国国内在这方面的状况好得多。这就是我们的真正目标吗？我们是否认为，也许他们本质上将服软，意识到‘我们必须停止与美国的这种对抗关系，因为我们需要改善我们的国内经济’？这就是我们最终的谈判杠杆吗？”

雷蒙多说，“我这么说。显然，事实不言而喻，当中国更加以市场为导向并具有改革意识时，他们的经济让数亿人摆脱了贫困。我去了上海。过去20年上海取得的进步令人惊叹。因此，很明显，当他们更加以市场为中心、以改革为导向时，中国经济就会更加强大。这就是我的观点。这与杠杆没有太大关系，而是减少对美国企业的敌对似乎确实符合他们的自身利益。”

就美国“是否会以一种让中国不觉得试图扼杀他们的军事技术和其他类似的方式向中国出口超级芯片”的提问，雷蒙多回答说，“我们正试图扼杀他们的军事能力。因此，如果他们这么认为，那就意味着我们的策略正在发挥作用。当然在我看来，我们不会向中国出售他们想要的最先进的美国芯片，以增强其军事能力”。

与此同时，雷蒙多表示：“但我想明确一点。我们仍将继续每年向中国出售数十亿美元的芯片，因为绝大多数芯片都不是我所提到的前沿、尖端产品。这很难。人们很难接受这一点。这是一个微妙、复杂的信息和政策现实。但这就是现实，因为出口管制关系到国家安全，而不是经济优势。因此，我们将尽可能严格，尽可能强硬，不让中国获得最尖端的芯片。但我们也会出售，你知道，就像我说的，数十亿美元的不那么复杂的芯片。顺便说一句，查克，这对美国有好处。这为美国公司创造了收入，它们可以将收入投入研发，从而使我们在创新方面引领世界。”

此外，雷蒙多在接受美国有限电视新闻网（CNN）采访时提及，“在登上前往中国的飞机之前，我与美国各行各业的100多位商界领袖进行了交谈。我问他们，我应该在这里做什么？最多的是，他们说畅通的沟通渠道，这样我们才能解决问题。这就是我所取得的成就，我认为这意义重大。如果不能结构化地讨论真正的商业问题，就没有机会解决这些问题”。

雷蒙多补充说，“此外，正如你所熟知，不沟通的后果是，你可能会因为误解和误判而陷入更大的紧张甚至冲突。因此，我是一个乐观主义者，但也是一个现实主义者。我认为我们已经取得了很大的成就，现在我们将看看我们能否与中国合作，让他们解决一些问题。”

CNN主持人问道“既然你们已经进行了对话，并称对话取得了具体成果，你们愿意通过这些新的开放式沟通渠道发挥什么作用？你们愿意通过这些新的开放式沟通渠道，利用什么杠杆让中国采取美国和美国公司所要求的切实可行的具体行动？”

雷蒙多说，“用你的话说，我认为最大的杠杆是，美中两国保持稳定且重大的商业关系符合美国的利益，也符合中国的利益，甚至符合全世界的利益。我要说的是，我会见了中国政府的高层，包括总理，他们认识到了这一点。我们的工具箱里有很多工具，就我（的部门）而言，出口管制、对外投资审查、关税、反补贴税。如果你愿意这样称呼，我们确实有大棒。我们随时准备、愿意并能够在必要时使用”。

就中方如何答复她提出的黑客入侵电邮事件的关切，雷蒙多说，“他们表示自己并不知情，也表示这不是故意的”。她补充说，“我认为，重要的是，我把它摆在桌面上，让他们知道，如果你有这样的行动，就很难建立信任。但我认为，这对我来说才是真正的重点。不谈话有什么价值？我们知道，不谈话会导致事态升级、误判和误解，这对美国人民不利，对美国工人不利，对我们的国家安全不利。”

雷蒙多说，“我不接受谈话和交流是软弱的表现这一前提。我认为直接沟通有其潜在价值。我去那里是为了维护美国工人和企业的利益。他们听到了这一信息。现在，他们是否选择采取行动，当然取决于他们自己。但我认为，不交谈只会导致事态升级。”

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