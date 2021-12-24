结肠长肿瘤住院2周化疗 足球巨星比利已出院

（法新社圣保罗23日电） 巴西足球巨星比利（Pele）结肠长了肿瘤，在住院2周进行化疗后，医院宣布他今天出院。

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法新社报导，位于圣保罗（Sao Paulo）的爱因斯坦医院（Albert Einstein Hospital）声明指出，现年81岁、被球迷昵称为「球王」（O Rei）的比利「状况稳定，他今年9月发现结肠长了肿瘤，将持续接受治疗」。

比利9月4日动手术，住院休养了1个月，出院后仍持续接受化疗。

这位足坛巨星年事已高，近年身体状况不佳，已经很少公开露面。

原名为纳西门托（Edson Arantes do Nascimento）的比利是史上唯一一位赢得3届（1958年，1962年和1970年）世界杯冠军的足球选手，被许多人视为历来最伟大的球员。

比利1958年代表巴西与地主队瑞典踢决赛时，靠着绝妙技巧攻进两球，为巴西夺下首座世界杯冠军，当时以17岁的年龄跃升国际足坛。

比利1977年退休，在此之前他踢进超过1000球。

比利12月9日在Instagram宣布，他将在医院待「几天」进行化疗，但却在医院待了2周。

他告诉球迷：「别担心，我准备好要过耶诞节假期了。」（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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