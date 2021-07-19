绘先知穆罕默德漫画引反弹 丹麦艺术家病逝享寿86

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（法新社斯德哥尔摩18日电） 丹麦艺术家魏斯特加德的家人今天告诉媒体，魏斯特加德与世长辞，享寿86 岁。他以创作伊斯兰教先知穆罕默德漫画，引发全球许多穆斯林反弹而为人所知。

魏斯特加德（Kurt Westergaard）的家人告诉丹麦「百林日报」（Berlingske），魏斯特加德久病后在睡梦中过世。

保守派老牌大报「日德兰邮报」（Jyllands-Posten）曾以「穆罕默德的脸孔」（The Face of Mohammed）为题发表12幅漫画，其中一幅特别让许多穆斯林不满，而魏斯特加德是当年参与创作的漫画家之一。

这些漫画起初几乎没有引发关注，然而两周之后，抗议人士在哥本哈根（Copenhagen）发起示威活动，驻丹麦的穆斯林国家大使随后提出抗议。

2006年2月，这些不满情绪在整个穆斯林世界掀起一股反丹麦暴力浪潮。法国嘲讽杂志「查理周刊」（Charlie Hebdo）2012年再次刊载这些漫画。

与先知穆罕默德（Prophet Mohammad）漫画相关的暴力情事在2015年一场大屠杀中达到最高点，当时查理周刊位于巴黎的办公室遭遇攻击，酿成12人丧命。

自1980年代中期以来，魏斯特加德一直在日德兰邮报担任插画师。百林日报说，事实上，这幅具争议性的漫画此前曾发行过一次，但没引发太多争议。

2010年初，丹麦警方在魏斯特加德住所逮捕一名28 岁的索马利亚人，这名武装分子打算持刀刺杀魏斯特加德。

魏斯特加德晚年与其他和这些漫画有关的人一样，不得不在警方保护下隐居生活。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP