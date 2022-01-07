绝大多数国家恐每两年就逢极热年分

（法新社巴黎6日电） 根据一项今天公布的新研究结果，在2030年之前，全世界几乎每一个国家都有可能每两年就经历一次极端炎热年分；这项研究凸显了全球污染大国所释排碳量对气候变迁的极大影响。

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这项建模研究结合了历来碳排放数据，以及中国、美国、欧盟、印度、俄罗斯等5大碳排实体在联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）召开前许下的减排承诺，预判2030年之前区域暖化的趋势。 研究员发现，在接受调查的165个国家中，预料有92%每两年就会经历极热的年均温，而在工业时代前，这种酷热年分每百年才一遇。

这项研究刊登在「通讯-地球与环境」（Communications Earth and Environment）期刊。德国研究机构「气候分析」（Climate Analytics）学者诺尔斯（Alexander Nauels）是这项研究报告的作者之一，他说上述发现本身就很引人关注。 他告诉法新社：「这真的显示出（因应气候暖化的）急迫性，以及我们是如何迈向一个对每个人来说都更炎热的世界。」 研究员为了解全球5大排碳国在多大程度上影响此一预估，检视了1991年以来不计入这些国家排放量的资料，发现可能经历极热年分的国家比例会减少到46%左右。1991年，联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）首度警告各国，留心人为因素导致的气候变化。 瑞士苏黎世联邦理工学院（ETH Zurich）大气与气候科学研究所研究员柏许（Lea Beusch）是这项研究报告的第一作者，她说，研究发现主要排碳国的行动在区域范围内留有「清楚印记」。 她表示：「我认为这很重要，因为我们通常只谈些抽象的排碳量或全球气温，懂是懂，但没有真正感受到。」

「而区域内的气候变迁更接近我们即将经历的事：我们会在自己国家经历这种暖化，以及愈来愈频繁的极热年分。」 她表示，整体而言，气温升幅最大的地区是在北半球高纬度地区，这里的暖化速度比热带还快。

研究报告作者们强调，如果各国显着加强控制污染，就仍有可能扭转这项针对极热年分频繁程度的预估。

© 2022 AFP