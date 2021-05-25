继亚马逊和脸书后 Google遭德反托拉斯当局盯上

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（法新社法兰克福25日电） 德国反托拉斯当局今天表示，已对Google是否涉及反竞争行为展开调查。德国已经利用今年1月通过的新法，对亚马逊和脸书等其他美国科技巨擘展开调查。

德国联邦卡特尔署（Federal Cartel Office）发表声明表示，将对Google位于德国和爱尔兰的欧洲分支，以及其设于加州的母公司Alphabet，展开调查。

联邦卡特尔署署长孟特（Andreas Mundt）表示，由于Google数位产品涵盖广泛，这项调查「具有显着跨市场重要性」。

孟特说：「Google的商业模式基本上建立在处理其用户资料。Google在这方面的战略优势，是基于本身取得攸关竞争力数据的既有管道。」

孟特指出，调查的重点在于消费者「若想使用Google服务，对于Google使用他们的资料是否有足够的选择」。

联邦卡特尔署表示，根据德国今年1月通过的竞争法修法，现在当局拥有更多权力，「更有效提早干预」大型科技公司，而非因为它们滥用主宰市场地位仅祭出惩罚而已。

联邦卡特尔署上周表示，目前正在调查亚马逊是否拥有「几乎不可挑战的经济实力地位」。

联邦卡特尔署也利用被赋予的新权力，对社群龙头脸书（Facebook）整合虚拟实境头戴式装置扩大展开调查。

© 2021 AFP