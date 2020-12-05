继伊拉克阿富汗后 川普再令多数美军撤离索马利亚

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（法新社华盛顿4日电） 美国国防部今天宣布，总统川普下令从非洲国家索马利亚撤离大部分美军及安全人员；这些部队原本在索马利亚执行打击伊斯兰激进团体「青年党」（Al-Shabaab）的行动。

美国国防部声明表示，川普「已下令国防部和美军非洲司令部（US Africa Command）在2021年初之前从索马利亚撤出大部分人员及资产」。

美军非洲司令部一向在索马利亚维持约700名军人，另外还有私人安全承包商，两者都负责打击当地青年党势力，并协助索马利亚训练部队。

川普近期下令从伊拉克及阿富汗大量撤军，现在又下令从索马利亚撤军，反映出他持续要美军退出他所谓的无止尽海外战争，并在他任期最后几周内兑现当初的竞选承诺。

外界担心美国在非洲各地陆续撤军，国防部强调，美国「不是要退出或抛下非洲」。

「我们会持续打击可能威胁到我们国土的暴力极端组织，同时确保我们在强国竞争中维持战略优势。」

美军自2000年代初期就在索马利亚执行打击极端组织的行动，在多数以传统飞机和无人机发动的袭击中杀死了数百人，这类袭击也造成可观的平民死伤。

同时，美方也有伤亡，包括一名中央情报局（CIA）官员于11月底丧命。

© 2020 AFP