继雪梨墨尔本之后 阿得雷德封城防堵疫情

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（法新社阿得雷德20日电） 多数人口未接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的澳洲疲于应付疫情扩散，继雪梨与墨尔本之后，南澳州首府阿得雷德今天将成为最新一个实施封城的澳洲城市。

南澳州（South Austrlia）出现5例本土病例后，将实施封城。南澳州州长马歇尔（Steven Marshall）今天在阿得雷德（Adelaide）表示：「今晚6时起，南澳州将实施封城。」封城将持续至少7日。

他说：「我们不喜欢施加这些限制，不过我们认为机会只有一次，一次扭转局势的机会。」

澳洲如今有超过1400万人因封城无法外出。

澳洲2500万人仅11%接种疫苗，所幸先前爆发的社区感染如今已获控制。

过去1个月，当局持续和迅速扩散的Delta变异株搏斗。Delta最先是因1名飞机机组员感染雪梨驾驶进入澳洲，之后每天都造成约100人确诊。

雪梨封城进入第4周，病毒扩散速度虽已减缓，但仍无法完全清零。至今雪梨确诊累计1418例，单是今天就新增了78例。

封城时民众只能因运动、添购食物等少数理由出门。另一方面，墨尔本当局今天表示，为期5天的紧急封城即将结束，之后将至少再封城7天。

© 2021 AFP