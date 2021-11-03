维吉尼亚州长选举爆冷 媒体：共和党候选人险胜

（法新社维吉尼亚州亚历山卓3日电） 美国维吉尼亚州州长选举今天分出胜负，多家电视网预测共和党候选人杨金以些微差距胜出，前州长、民主党籍的麦考里夫意外翻船。

广告 继续浏览后续

午夜过后不久，在逾95%选票计票完成的情况下，政治新人杨金（Glenn Youngkin）领先麦考里夫（Terry McAuliffe）2.7个百分点，因此国家广播公司（NBC）、美国有线电视新闻网（CNN）与美国广播公司（ABC）都已宣称杨金当选。

原先各界预料民主党会轻松赢下这场选战，但选战后期选情丕变，变成一场五五波的战局。

身为私募基金执行长的杨金过去从未竞选过公职，此次却以黑马之姿击败一位民主党籍前州长，对于将迎接2022年期中选举的拜登总统而言，不啻为一场灾难。 杨金告诉欢呼的支持者：「好的，维吉尼亚，我们赢了！真令人开心！」他告诉群众，自己的胜选是「决定性的时刻」，「我们一起改变了州的走向；朋友们，我们会在第一天就开始转变」。 由于前总统川普先前曾表态支持杨金，这场选战也被视为拜登与川普的代理人战争。

全国各地共和党人接下来打选战时，将可把杨金经验当成范本，寻思如何一方面善用川普的基本盘，另一方面却不被他不为温和派所喜的形象影响。

© 2021 AFP