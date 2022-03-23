维基解密创办人亚桑杰在牢里与未婚妻完婚

（法新社伦敦23日电） 揭密网站「维基解密」（WikiLeaks）创办人亚桑杰，今天将与未婚妻莫里斯在伦敦东南一座戒备森严的监狱内共结连理。亚桑杰目前在这座监狱等候引渡美国案的结果。

广告 继续浏览后续

「莫引渡亚桑杰」（Don't Extradite Assange，DEA）组织表示，亚桑杰（Julian Assange）与莫里斯（Stella Moris）将在狱中举行婚礼，由一名登记官主持，仅4名客人、两名证婚人和两名保安人员出席。仪式结束后，客人必须立刻离开。

现年50岁的亚桑杰正与美国对抗，美方试图将他从英国引渡到美国，就其公开伊拉克和阿富汗战争相关机密文件，对他进行审判。

上周，英国最高法院驳回他对抗引渡的上诉，使这场长期法律诉讼战接近尾声。

亚桑杰和与莫里斯于去年11月宣布订婚，并获准在他候审的贝尔马什监狱（Belmarsh）完婚。

DEA表示，长期支持亚桑杰的英国时装设计师卫斯伍德（Vivienne Westwood）为莫里斯设计了婚纱。她还提供亚桑杰一件苏格兰短裙（kilt），向他的苏格兰血统致意。

年近40岁、与亚桑杰生有两名年幼儿子的莫里斯，将在监狱外当着支持者们切结婚蛋糕，并且发表演说。

亚桑杰已成为媒体自由运动人士的精神领袖，他们指责华盛顿试图压制对合法安全关注的报导。若因发布军事和外交档案而被判违反「美国间谍法」（US Espionage Act），亚桑杰可能面临在狱中度过余生。

然而，批评人士认为，他对机密情报无所顾忌的作为，可能危及消息来源的生命。

亚桑杰原先赢得驳回引渡请求的裁决，因他的律师成功辩称，他若被转移到美国，会有自杀的风险。

但美国政府提出上诉，说服法官亚桑杰不会在高度戒备的联邦拘留设施里被单独囚禁。

过去10年大部分时间，亚桑杰不是被拘留就是藏身于厄瓜多驻伦敦大使馆，试图躲避另一项引渡行动。瑞典寻求将他转移到该国，以面对一项性侵指控，该案后来被撤销。

最高法院驳回他的上诉申请后，英国内政大臣巴特尔（Priti Patel）将对此案做出最终决定，除非亚桑杰的律师对案子别的疑点发起新的挑战。

© 2022 AFP