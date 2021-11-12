维基解密创办人要娶妻 英国同意牢里完成终身大事

（法新社伦敦11日电） 维基解密（WikiLeaks）创办人亚桑杰的未婚妻表示，英国狱政单位今天同意两人在牢里完婚。针对是否引渡至美国受审，被关押的亚桑杰目前正等待法院的关键判决。

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法新社报导，亚桑杰（Julian Assange）将迎娶莫里斯（Stella Moris）。莫里斯曾是亚桑杰的律师团成员之一，并且替他生了两个小孩，而亚桑杰则因面临诸多有关于泄露大批机密文件的指控遭到美国通缉。

他目前被关押在戒备森严的贝尔马什监狱（Prison Belmarsh），于此同时，美国针对英国下级法院否决引渡亚桑杰而提起上诉，高等法院即将裁决。

维基解密11日晚间发表声明说，这对佳偶「基本上被阻止结婚」后，已展开法律行动。

莫里斯随后在推特发文：「好消息：英国政府在期限前24小时收回成命，亚桑杰和我如今获准在贝尔马什监狱成婚，我松了一口气但仍感到气愤，有必要诉诸法律行动，遏止非法干涉我们的结婚基本权利。」这则推文配上他们俩一同站在彩虹下照片。

狱政部门发言人表示：「典狱长如常收到、考量和处理亚桑杰提出的申请，与其他囚犯没有两样。」

澳洲籍的亚桑杰现年50岁，因弃保潜逃于2019年在英国被捕，此前则是在厄瓜多驻伦敦大使馆藏匿7年，躲避被引渡至瑞典，因他被控在当地涉及性侵案，不过那些指控其后已全数撤销。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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