维州州长选情拉警报 拜登急为民主党候选人站台催票

（法新社维吉尼亚州阿灵顿26日电） 美国维吉尼亚州备受关注的州长选举将于11月2日登场，总统拜登今天大力支持选情告急的民主党候选人，敦促选民击败共和党的「极端主义」。

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民主党候选人麦考里夫（Terry McAuliffe）民调支持度直落，让民主党拉起警报，忧共和党将于明年期中选举在国会大举收复失土。

拜登今天替麦考里夫站台时，奚落共和党籍候选人杨金（Glenn Youngkin）是「川普的跟班」。

拜登在离华盛顿特区不远的维吉尼亚州阿灵顿市（Arlington）对群众说：「你们有勇气和智慧，向在美国各地支配了共和党的极端主义说不。」

「今天的共和党毫无作为，只是继续为富人和最具影响力的企业减税。」

理论来说，64岁的麦考里夫这场州长战应该相对好打，因为他2014年已担任过维州州长，2018年依当地州长不得连任的法律交棒，这次只不过是寻求从自己民主党同僚诺森（Ralph Northam）手中接棒，重登州长大位。

岂料，杨金在民调中与他旗鼓相当，有望在11月2日的选举脱颖而出。若真如此，共和党士气将大振，积极推动于2022年期中选举重掌国会。

如今距离选举仅剩一周，12个月前在总统选战中赢得维州的拜登为麦考里夫大力催票。他呼吁选民：「投票、投票、去投票。」「为了民主、为了维吉尼亚州、为了美利坚合众国，请去投票。」

人气颇旺的前总统欧巴马也已为麦考里夫站过台，现任副总统贺锦丽（Kamala Harris）也将于29日动身前往维州，在最后关头全力冲刺。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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