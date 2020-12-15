维族要求调查中国种族灭绝 国际刑事法院检察官驳回

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（法新社海牙14日电） 国际刑事法院检察官办公室今天在报告中说，已驳回流亡维吾尔族人要求调查中国据称犯下种族灭绝与违反人道罪的请求。

维吾尔族人7月向国际刑事法院（International Criminal Court）呈交大量证据档案，指控中国将100多万名维吾尔族人等主要为穆斯林的少数民族监禁在再教育营，并强制女性绝育。

不过，国际刑事法院检察官班索达（Fatou Bensouda）办公室表示，检方无法采取行动，因为这些被控的行为是发生在中国领土境内，而中国没有签署国际刑事法院罗马规约，并非国际刑事法院成员国。

班索达检察官办公室在年度报告中说：「关于（流亡维吾尔族人）指控的多数罪行，似乎没有符合能让国际刑事法院行使领域管辖权的前提。」

国际刑事法院的报告也说，现在也「没有依据能调查」据称将维吾尔族人从塔吉克共和国与柬埔寨强制遣返至中国的事件。

维吾尔族人先前声称，即使据称的遣返行为不是发生在中国领土境内，国际刑事法院也可以采取行动，因为这是发生在塔吉克与柬埔寨，而这两个国家都是国际刑事法院的成员国。

国际刑事法院检察官发出的报告说，维吾尔族人的律师现在要求国际刑事法院「根据新的事实或证据」重新考量此案。

中国已称这些指控毫无根据，并说位于中国西北部新疆地区的设施是职业技能教育培训中心，目的是要让民众摆脱恐怖主义。

国际刑事法院没有义务审理向检方提出的控诉，检方可独自决定将把哪些案件呈交给国际刑事法院法官。位于荷兰海牙的国际刑事法院成立于2002年，专门审理有关种族灭绝、战争罪及违反人道罪的案件，为全球最恶劣罪行的受害者伸张正义。

© 2020 AFP