维权团体吁国际抵制北京冬奥

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（法新社北京3日电） 有鉴于中国人权纪录欠佳，世界维吾尔代表大会与国际西藏网路等180个维权团体组成的联盟今天发表联合公开信，呼吁世界各国领袖抵制2022年北京冬季奥运。

这封公开信呼吁世界各国领袖抵制北京冬奥，「以确保他们不会被用来助长中国政府令人发指的侵犯人权及镇压异议人士行径」。

世界维吾尔代表大会（World Uyghur Congress）与国际西藏网络（International Tibet Network）等团体在信中指出，自从北京2015年取得明年冬奥主办权，「中国国家主席习近平针对基本自由与人权，展开毫不留情的镇压」。

国际奥会（IOC）发表声明说，对维权团体就包括人权等提出的关切，会「持续向中国政府与地方当局表达」。

IOC表示：「我们获得保证，北京冬奥将尊重奥会规章。我们将持续和主办方讨论与赛事有关的事宜。」

北京冬奥预计明年2月4日揭幕，与延迟至今年的东京奥运仅相隔6个月，不过筹备工作因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而蒙上阴影。

中国也因诸多争议面临全球严厉检视，尤其是在新疆大规模拘禁维吾尔穆斯林及镇压香港。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP