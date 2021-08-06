维珍银河再度开卖太空船票 起价1250万元

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（法新社华盛顿5日电） 维珍银河公司（Virgin Galactic）上月将创办人布兰森（Richard Branson）送上太空后，今天宣布再度开始贩售太空旅行票券，起价45万美元（约新台币1250万元）。

新票券的价格比过去涨了约两倍。维珍银河先前贩售太空船票时，约600人在2005年至2014年间以20万美元至25万美元订购。维珍银河上月首次满员太空试飞成功，寻求大发利市。

维珍银河执行长柯格拉齐（Michael Colglazier）发表声明说：「我们很兴奋地宣布今天重启售票。」第一批票券将先提供给预约名单上的客户。

亚马逊公司创办人贝佐斯（Jeff Bezos）今年稍早宣布于7月20日搭乘自家的蓝源公司（Blue Origin）火箭系统进行首次太空载人飞航，然而布兰森在7月11日抢先登上太空，硬是比贝佐斯早了9天。

维珍银河今天表示，下一次太空试飞预计在9月，届时义大利空军成员也将参与。

柯格拉齐在财报电话会议上说，9月试飞结束后，还有一次进一步测试，接着首次商务旅行将在2022年第3季展开。

客户可选择单座或与亲朋好友同行的多座，也可以全部包下。（译者：陈怡君/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP