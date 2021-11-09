维珍银河明年底推商业太空旅行 共售700多张票

（法新社华盛顿8日电） 维珍银河今天公布财报表示，自夏季将创办人布兰森送上太空后，迄今再售出约100张太空旅行机票，商业服务预计将在2022年底展开，发言人说，目前加总共售出约700张票。

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维珍银河公司（Virgin Galactic）目前的太空旅行机票要价45万美元（新台币1265万元），比2005年到2014年出售给约600名顾客的价格高出许多，当时的票价为20万到25万元。

执行长柯格拉齐（Michael Colglazier）在声明中说：「我们进入机队扩增时期，有明确的路线图，将增加太空船的耐用性、可靠性与可预测性，以为明年的商业服务做好准备。」

他说：「各界对太空旅行的需求很强劲，机位销售的速度比我们预期还快。」

维珍银河成立于2004年，今年7月展开备受关注的测试任务，让布兰森（Richard Branson）捷足先登，抢先蓝源公司（Blue Origin）创办人贝佐斯（Jeff Bezos）好几天登上太空，在亿万富豪的星际争霸战中先驰得点，因此，维珍银河想趁胜追击推动太空旅游。

然而，维珍银河自7月从新墨西哥州美国太空港（Spaceport America）发射太空船进入太空后，便遭遇了一些挫折。

「纽约客周刊」（The New Yorker）一篇调查性报告发现，维珍银河太空船7月的太空行曾历经险境，高度降到比指定空域还低，美国联邦航空总署（Federal Aviation Administration）之后一度命令维珍银河停飞，批评维珍银河没有通报偏差状况。

今年10月，维珍银河发现太空船材料强度有问题，运载义大利空军成员的任务将延后数个月。维珍银河目前正在增加太空船强度。

与新兴太空旅游业对手蓝源和太空探索科技公司（SpaceX）不同的是，维珍银河使用的是庞大的运载机，可以水平起飞、提高高度、抛下以火箭提供动力的太空飞机，再让太空飞机进入太空。

作为上市公司的维珍银河，也被要求必须让财务状况更透明。

蓝源的次轨道火箭系统新谢波德号（New Shepard）能往返太空约10分钟，目前还不知其票价，但可能会高出许多。

新谢波德号的第一个座位，在网路上以2800万美元售出，但得标者不敢踏上太空旅行。

SpaceX的乘龙（Crew Dragon）太空船票可能要价数千万美元。乘龙太空船是搭载巨大的猎鹰9号（Falcon 9）火箭升空，也将替美国国家航空暨太空总署（NASA）把太空人送上国际太空站（ISS）。

今年9月，马斯克（Elon Musk）的SpaceX在Shift4 Payments美籍创办人兼执行长艾萨克曼（Jared Isaacman）资助下，让4名平民旅客展开为期3天的轨道飞行任务。

© 2021 AFP