维珍银河重新销售太空旅行门票

（法新社华盛顿15日电） 去年把创办人布兰森（Richard Branson）送上太空后，维珍银河公司（Virgin Galactic）明天将重新向大众贩售太空旅行门票，每张售价45万美元。

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机票先前仅提供给缴纳订金候补者，但现在将开放给所有人购买。

执行长柯格拉齐（Michael Colglazier）声明指出：「我们计画今年稍晚展开商业服务，提供前1000名客户登机，为启动定期营运并扩大机队提供稳健基础。」

2004年创办的维珍银河去年7月高调试飞成功，但之后就没有进一步进展。去年10月维珍银河宣布进入「扩增时期」，升级机队安全之外，与义大利空军（Italian Air Force）的合作试飞也延后到今年。

维珍银河目标今年下半年载送首批付费乘客，在这个刚萌芽的太空旅游产业，发展落后于已把旅客送上太空的竞争对手蓝源（Blue Origin）以及马斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）。

维珍银河的总旅程历时约90分钟，乘客会有数分钟体验无重力状态，在机舱内透过17个窗户欣赏地球美景。

维珍银河表示，至去年11月已售出700张票。目前的票价（内含15万美元订金）远高于2005至2014年600名候补旅客当时支付的20至25万美元。

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