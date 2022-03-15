维解创办人亚桑杰拒引渡回美 申请上诉遭拒

（法新社伦敦14日电） 维基解密（WikiLeaks）创办人亚桑杰（Julian Assange）拒绝遭引渡回美国受审，向英国法院申请上诉许可，但英国最高法院今天拒绝他的申请。

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亚桑杰被控公开50万笔与伊拉克和阿富汗战争相关的机密军事档案，美国希望引渡他回美受审。

今天的裁决让亚桑杰在英国冗长的法律战接近落幕，除非律师再对诉讼中其他论述要求再议。

英国下级法院法官去年1月以50岁的亚桑杰在美国司法体制内有自杀风险为由，驳回美方的引渡申请。

但美国政府提出上诉，去年10月美方律师在为期两天的听审中主张，其他专家证据显示亚桑杰没有自杀风险，但先前英国法官却忽略那项证据的重要性。美方也向法庭保证，亚桑杰不会被单独囚禁在美国联邦超高度安全管理监狱（Supermax Prison），而是会得到适当对待。

当时伦敦高等法院2位上诉法官同意美方保证，相信亚桑杰在审判前或被定罪后都不会面临最严酷处置。

亚桑杰对上述裁决提出上诉，今年1月，两位法官批准他向英国最高法院申请上诉，但英国最高院发言人今天表示：「最高院拒绝上诉申请…因为这项申请没有提出可争辩的法律要点。」

维基解密在推特发文表示：「此案现已交由英国内政大臣巴特尔（Priti Patel）来批准引渡。」

亚桑杰律师团说，巴特尔考虑是否批准引渡之际，他们会对她做出陈述。律师团也说，或许会针对诉讼中的其他论点提出上诉。

亚桑杰因2010年公开军事及外交档案，违反「美国间谍法」（US Espionage Act）而遭通缉，若被判有罪，亚桑杰恐面临长达175年徒刑。

他因被控在瑞典性侵又违反保释，2019年起被关在伦敦东南方戒备森严的监狱。

亚桑杰的未婚妻莫里斯（Stella Moris）曾为他法律团队成员，替他生了两个儿子，上周末莫里斯宣布两人将于本月23日完婚。

© 2022 AFP