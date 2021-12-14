维解创办人亚桑杰胞弟：哥哥恐活不过美司法追杀

（法新社纽约13日电） 「维基解密」创办人亚桑杰的同父异母胞弟、电影制片人希普顿今天表示，亚桑杰的未婚妻昨天透露哥哥曾在10月间小中风，他担心哥哥恐活不过美国想方设法的司法追杀。

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法新社报导，包括希普顿（Gabriel Shipton）在内约30人今天在纽约英国领事馆外声援亚桑杰（Julian Assange）。示威者包括英国摇滚乐团平克佛洛伊德（Pink Floyd）成员罗杰沃特斯（Roger Waters）和女星苏珊莎兰登（Susan Sarandon）。

亚桑杰未婚妻莫里斯（Stella Moris）昨天表示，亚桑杰10月下旬曾小中风，时间正是美国政府对引渡亚桑杰赴美受审遭驳提起抗告的第一天。

在美国政府保证引渡后会给亚桑杰恰当治疗、不会惩罚性羁押后，英国上诉法院的法官10日撤销原裁定发回重裁，示威人士今天为此抗议。

希普顿告诉法新社：「对此非常担心...对亚桑杰的追杀现只会增加他的压力。我们十分担忧他会撑不下去，或在审判过程中就没命了。」

亚桑杰因2010年维基解密（WikiLeaks）释出数以千计的美军机密档案而遭美方通缉，档案揭发美国在阿富汗与伊拉克战争的争议细节。

美国若成功引渡，亚桑杰将面临多项刑事罪名，包括间谍罪及密谋骇入政府电脑等。英国下级法院法官今年1月以50岁的亚桑杰在美国司法体制内有自杀风险为由，驳回美方的引渡声请。

律师先前多次以亚桑杰长期幽闭下身心受创为由，试图阻止引渡。

2010年11月，亚桑杰卷入性侵案件弃保潜逃而遭瑞典检方通缉；同年12月，身在英国的亚桑杰向伦敦警方自首；此后他在厄瓜多驻伦敦大使馆藏匿7年直到2019年，接着他因性侵案违反保释规定而坐牢50周，虽然性侵指控后来撤销，但他仍被依有逃亡之虞遭羁押。

苏珊莎兰登今天告诉亚桑杰的支持者：「无论你对亚桑杰看法如何，他的案子攸关的是新闻自由而非娱乐。」

她说：「必须让大众知道，一旦此案（审判程序）走下去，新闻自由就死定了。」（译者：纪锦玲）

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