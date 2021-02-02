缅军接管政府 中媒称「大规模改组」不提政变

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（法新社北京2日电） 缅甸军方接管政府并拘押实质领导人翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）后，中国国营媒体以「大规模内阁改组」形容缅军行径，委婉避开政变一词。

现在全球各地民主国家领袖纷纷抨击缅甸军方；美国总统拜登（Joe Biden）还说，美国正在「留意」谁挺身支持缅甸人民。与此同时，中国共产党领导阶层则采取委婉作法回应。

北京政府呼吁缅甸各方「妥善处理分歧」。新华社昨天则以「大规模内阁改组」，来形容缅甸军方在政变后撤换民选部长。

中共外围官媒「环球时报」（Global Times）英文版引述不具名专家表示，缅军将领攫取权力，可视为「对国家权力结构失衡的一种调整」。

环球时报也藉机抨击美国前总统川普（Donald Trump），文章写道：「若干专家提到，川普拒绝承认败选，据报还煽动国会大厦的暴动，可能给缅甸军方带来启发。」川普任内采取抗中路线，使美中关系落入数十年来的低谷。

一直以来北京当局皆反对外国干预「内部事务」，例如中国人权纪录遭批评等情况。面对多数外国事务，北京也采取类似的中性立场。

© 2021 AFP