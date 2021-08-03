缅军方将大选延期 美国促东协施压

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（法新社华盛顿2日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）准备敦促东南亚国家协会（ASEAN）指派缅甸特使之际，美国今天表示，缅甸军政府宣布在2年内举行大选，只是在拖延时间。

布林肯正在线上和东协外长进行为期1周的会谈，这是美国总统拜登政府在一个与中国竞争热区最新的参与尝试。

在东协会谈前，缅甸军政府领导人承诺在2023年8月前举行大选并解除紧急状态，延后了军方2月1日发动政变罢黜民选政府领袖翁山苏姬后，提出的时程表。

美国一位高官表示，这项宣布「唤醒东协必须更加努力，因为缅甸军政府显然只是在拖延时间，想让时程拖到对自己有利」。

军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）4月与东协开会讨论这场危机，发表所谓的共识声明，呼吁立即结束暴力并指派区域特使，但敏昂莱后来却不认帐，至今尚无特使，且有超过900人据报在军政府长达6个月镇压异议人士的行动中丧命。

这位美国官员表示，布林肯会解决北京在南海对东协的「胁迫」，并提及了中国内部在人权方面让人关切的问题。

美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）预定本月访问美国传统伙伴新加坡以及越南，印尼外长勒特诺（Retno Marsudi）则预定本周前往华盛顿和布林肯见面。此外，美国副国务卿雪蔓（Wendy Sherman）稍早出访了印尼、泰国，以及柬埔寨这个通常被视为最支持北京的东协国家。

© 2021 AFP