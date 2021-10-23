缅甸上万军人集结北部 联合国忧引发人权灾难

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联合国缅甸人权情况特别调查员安德鲁斯（Tom Andrews）说：「我们都应与缅甸北部地区的民众一样都有心理准备，预期将出现更大规模的残暴罪行。但我真心希望我的预测是错的。」

缅甸援助政治犯协会（Assistance Association for Political Prisoners）表示，缅甸有超过1100人在政府血腥镇压异议人士中被杀，超过8000人遭逮捕。

安德鲁斯向联合国大会呈交年度缅甸人权报告的调查结果，他说已接获情报得知，有好几万缅军与重型武器正运往缅北与西北部动荡不安的地区。

他说调查报告也指出，缅甸军政府可能涉及犯下违反人道罪与战争罪。

安德鲁斯说：「这些手法让人想起缅甸军方2016年与2017年在若开邦（Rakhine State）对洛兴雅人发动种族灭绝攻击前所使用的手段。」

2017年，缅甸安全部队在哨所遭洛兴雅武装团体袭击后展开报复镇压，逼得约74万名洛兴雅人逃出若开邦，联合国批评缅甸军方等同种族灭绝。

安德鲁斯敦促各国斩断对缅甸军政府的金援，别提供所需的武器或承认其合法性，还说缅甸前几天释放囚犯，代表施压起了作用。

东南亚国家协会（Association of Southeast Asian Nations）让缅甸军政府吃闭门羹，16日宣布不让军政府领袖敏昂莱（Min Aung Hlaing）参加即将召开的东协峰会后，敏昂莱18日宣布将释放5000多名因抗议政变而入狱的人士。

安德鲁斯说：「东协宣布不欢迎缅甸军政府参加即将登场的峰会，对他们造成沉重打击。」他说军政府控制的部队让25万人无家可归，许多被拘禁者遭虐打，还有数十人因此死亡，可信通报指出，也有小孩遭虐打。

© 2021 AFP