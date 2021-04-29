缅甸中部两空军基地遭火箭攻击 未造成损害

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（法新社仰光29日电） 缅甸军方表示，中部两座空军基地今天早上遭火箭攻击，但未造成损害。缅甸军方2月1日发动政变后，军警对和平示威者暴力镇压，局势陷入动荡。

法新社报导，缅甸民选政府领导人翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）和其他政府高官遭拘捕后，由武装部队总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）掌权，几乎每天都有民众上街头抗议，要求恢复民主。

根据记录伤亡和逮捕人数的维权组织说法，缅甸军政府部队为了镇压反政变抗议，已杀害超过750名平民。

缅甸军方和数个少数族裔武装团体激烈交战，部分少数族裔武装团体支持抗议运动，并提供逃亡的运动人士避难所。

一名军方发言人说，位于缅甸中部城市马圭（Magway）和密铁拉（Meiktila）的空军基地，今天早上遭火箭攻击，但未造成损害。

目前还不清楚谁要为这些攻击负责，但近几周缅甸军方对控制缅甸东部山区的武装少数族裔克伦民族联盟（Karen National Union）发动空袭。

克伦民族联盟27日攻击一处缅甸军方据点，促使军方发动空袭回应。

缅甸军方和少数族裔武装团体间的冲突激增，使联合国等一些观察组织警告，缅甸危机恐演变成更广泛冲突。

© 2021 AFP