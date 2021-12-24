缅甸主教与军头庆耶诞惹议

（法新社仰光24日电） 缅甸天主教枢机主教薄茂恩因与军政府领导人敏昂莱共切蛋糕庆耶诞的照片曝光，今天引起众怒。在敏昂莱领导下，缅甸异议分子遭血腥镇压，以基督徒为主的地区也爆发了冲突。

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法新社引述官方媒体「缅甸环球新光报」（Global New Light of Myanmar）报导，薄茂恩（Charles Maung Bo）昨天与敏昂莱（Min Aung Hlaing）一同聆听耶诞颂歌，并「谈论了和平与繁荣事务」。

薄茂恩随后在他个人推特（Twitter）帐号上传与敏昂莱会晤的照片，两人面带笑容一起切蛋糕庆耶诞。他2015年获教宗方济各（Pope Francis）祝圣为枢机主教。

官媒则是刊登两人并肩坐在耶诞树前的合照，还有一张照片是敏昂莱捐献了2000万缅元（约台币31万元）。

对于薄茂恩与敏昂莱谈笑风生庆耶诞，网友反应是不以为然。

一名社群媒体用户在有关两人会晤的新闻报导下方留言说：「即使在基督徒的教堂遭到焚毁时，他（薄茂恩）仍然同意会见敏昂莱…大家不应前往他的住所祈祷。」

另有网友留言说：「这不能代表天主教徒，为什么你要和这么一位杀人凶手一起切蛋糕？」

讽刺的是，今年3月间，缅甸安全部队镇压民主抗争之际，薄茂恩曾在推特发文称，「我国的多数大城市有如天安门广场」，他指的是中国1989年在北京残酷镇压学生发起的抗争。

缅甸自军方今年2月推翻翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）领导的文人政府以来，即陷入混乱。当地人权监督团体指出，军方镇压异议人士共造成1300多人死亡。

反政变民兵在缅甸各地纷纷出现，以反击军政府，而某些最血腥的战斗爆发在以基督徒为主的地区。

美国今年10月曾表示，对报导指缅甸安全部队在基督徒占多数的钦邦（Chin State）侵犯人权并摧毁百余幢民宅和教堂，美方「严重关切」。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

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