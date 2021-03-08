缅甸全国大罢工 3名反政变示威者遭击毙

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（法新社仰光8日电） 缅甸当局上周末夜间突袭及逮捕示威者后，全国各地抗议人士今天展开罢工行动，试图瘫痪国内经济，期间有3名反政变示威者遭到击毙。

缅甸军方2月1日发动政变，废黜民选政府领导人翁山苏姬，引发反对新军政府的大规模示威，从此国内处于动荡之中。军警对示威者采取的镇压措施日渐残暴，迄今导致50多人丧生、逮捕近1800人。

但示威者仍不畏风险，在商业首都仰光（Yangon）部分地区、第二大城瓦城（Mandalay）及全国各地其他城镇集会。在部分地区，当局再次以武力回应。

在北部密芝那市（Myitkyina），安全部队与投掷石块的抗议者在街上发生冲突，期间对他们使用催泪瓦斯及开火。

这起事件的脸书直播显示，示威者拖着数名受伤同伴的手脚离开现场，赶紧将他们送医。另有骇人影像显示，当医疗人员急忙试图抢救他们的生命时，他们的身体在床上流着鲜血。

影片中，有一名男子脸部朝下，部分头骨外露。一名医疗人员告诉法新社：「有两名男子当场遭到击毙，另有3人手臂中弹，包括一名女子。我们正要将尸体送交家属。」

一名目击者及一名急救官员告诉法新社，在伊洛瓦底江三角洲（Irrawaddy Delta）匹本镇（Pyapon），有一名示威者遭到击毙。

© 2021 AFP