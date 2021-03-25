缅甸全国性黎明示威 安全部队朝示威抗议者开枪

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（法新社仰光25日电） 缅甸示威民众走上街头响应全国性黎明集会，要求重返民主体制，而在缅甸东部的克伦邦传出安全部队对反政变抗议者开枪。

克伦邦巴安（Hpa-An）的抗议者在当地时间今天上午6时左右准备沙包，当时大量军警突袭试图利用闪光弹清空街道。

一名抗议者在电话中告诉法新社：「在那之后，他们发射橡胶子弹和实弹，约50发。」

「一名学生大腿中弹，目前正在接受治疗。」一名当地居民向法新社表示，抗议活动还没开始，安全部队就开枪。

尽管警方的镇压行动，巴安的抗议民众继续进行临时性集会，游行市区，做出举三指抗议军政府的动作。

根据当地媒体报导，缅甸商业城市仰光部分地区也出现早起的抗议者，带着红色气球在晨光中游行，标语牌写着「滚出去，恐怖独裁者」。

在缅甸第2大城瓦城，大批的医疗工作者带着旗帜在街头游行。

维权人士号召缅甸全国昨天进行沉默罢工（silent strikes），仰光和其他主要城市街头一片冷清。

瓦城南部的一个村庄在前一晚点起蜡烛，以展现对由被罢黜国会议员组成的缅甸联邦议会代表委员会（CRPH）的支持。这个团体从事反军政府地下活动。

军政府已查禁这个团体，并宣布若和他们有任何牵连将被视为「叛国」。

缅甸国营媒体今天也报导，警方已逮捕正逃离仰光，准备前往武装民兵掌控缅甸东部的14名年轻人。

目前已有数百人逃到克伦邦，克伦民族联盟（Karen National Union）收容了数百名反政变运动人士。

根据缅甸援助政治犯协会（Assistance Association for Political Prisoners），目前为止已有280人遇害。

但军政府公布的死亡人数只有164人，并形容受害人是「暴力恐怖分子」。

© 2021 AFP