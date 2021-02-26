缅甸公务员大规模参与罢工 拒为军政府工作

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（法新社仰光26日电） 公立医院被弃置、政府办公室熄灯、火车未驶离车站…尽管生命和生计可能面临风险，但许多缅甸公务人员拒绝为军事执政团工作，希望藉由瘫痪政府部门，来迫使军方交出权力。

以假名接受法新社访问的公立大学讲师提达（Thida）表示：「军方必须证明他们能像政府一样做好治理国家的工作。但如果我们…公务人员拒绝工作，他们夺权的计画就会失败。」

自1日发生军事政变以来这3周，提达拒绝继续她在网路上的授课。她加入最先由医疗人员发动的全国大罢工，之中许多人已躲起来逃避当局追捕。

从首都到港口，民间企业停工使得办公室和工厂空无一人，并迫使许多银行分行关门。

然而公务员纷纷加入抗拒行列，才真的开始让军事执政团紧张。

没有这些公务员，政府无法收税、寄出电费帐单、进行2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检，或仅仅是让这个国家维持运作。

由于疫情造成经济衰退与外资减少，缅甸原已看似将出现金融危机，如今情况更令人忧心。

缅甸公部门大约有100万员工，目前仍不清楚有多少人参与罢工。

根据一项群众外包（crowdsourced）调查，缅甸政府所有24个部会都有人参与；而联合国的缅甸特别调查员也估计，约有3/4公务员参与罢工。这些人缺席工作岗位正冲击整个缅甸。

政变领袖敏昂莱（Min Aung Hlaing）将军本周表示，近1/3医院不再运作。

国营媒体23日报导，敏昂莱斥责不愿意执行任务的医疗人员，他并暗示，仍在工作的医生和教师将很快会收到现金奖励。

一位医生告诉法新社，人力不足代表他的医院必须拒绝新的病患。但医疗人员已成立「掩护小组」，专门为遭当局开枪而受伤的示威者提供紧急治疗。

一位分析家表示：「军方没有料到会有这么多公务员参与罢工，导致国家机器停摆。」由于缅甸军方至今已逮捕超过700名批评者，因此这位分析家要求匿名。

他说：「不合作运动要造成影响，不一定得依靠所有机构都参与，而是要靠主要机构瘫痪军方取得税收，以及发送到全国机构的能力。」

政府瘫痪的程度今天会更为明显，因为缅甸军方的所谓国家领导委员会（State Administration Council ）在这一天必须支付全国公务员薪水。

负责支付政府人员薪水和退休金的缅甸经济银行（Myanmar Economic Bank, MEB）因为罢工而陷入困境。但国营媒体却驳斥政府发不出薪水是「没有根据的谣言」。

有个迹象显示军方领导人愈来愈感不安，就是国营媒体几乎每天都对公务员喊话，要他们回到工作岗位，否则面临法律制裁。此外，当局也连夜逮捕参与不合作运动的人。

缅甸经济银行的员工表示，参与不合作运动的公务员面临越来越大的压力。

曾领导1988年反军事统治示威的敏哥奈（Min Ko Naing）呼吁政府员工继续罢工。他在脸书（Facebook）表示，这是迫使军方下台最重要的因素。

但是这项策略也必须付出个人代价。在可预见的未来，大学讲师提达可能领不到薪水，她说：「我有一些存款，将先拿来用。我了解，要对抗军事执政团，我们必须做一些牺牲。」

已有一些协助公务员的团体成立，包括对他们提供粮食和住所。此外，被罢黜的文人政府也誓言，一旦民选政府恢复执政，将会补偿他们失去的薪资，这也让包括提达等人燃起希望。

提达说：「我并不担心失去工作，因为我坚信，缅甸一定能重建民主。」

© 2021 AFP