缅甸军事镇压满两个月 网友起底军人亲属个资

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（法新社仰光1日电） 缅甸反军事政变示威抗议至今已两个月，军方持续以致命武力镇压抗议民众；在此同时缅甸网友在网路上骚扰军人的亲戚和支持者，施加「社会惩罚」。

缅甸最大城市仰光有一群年轻人今天在日出后不久，高唱庄严歌曲纪念政变至今丧生的500多人。他们后来沿街游行高喊口号，要求军政府下台、释放民选政府实质领导人翁山苏姬并恢复民主。第2大城瓦城等其他地方也有示威活动。

缅甸经济控股公共公司（Myanma Economic Holdings Limited）全资或部分持股的数家仰光零售商店，昨晚发生火警。缅甸经济控股公共公司为军方投资企业，那些商店成为抗议行动抵制的目标。

缅甸民众对军方镇压的愤怒与悲伤也倾注至网路，其中一个网站列出与军人有亲属关系的将近170人，把他们列为「叛徒」。

那个网站和相对应的脸书页面遭关闭前，共有6万7000名追踪者，详细记载那些人的个资，「起底」他们的工作地点、就读大学和社群媒体帐号连结。

脸书页面上写着：「我们在此惩罚军人的家人或支持军队的人。永远不会原谅，永远不会忘记！」

脸书已经依违反社群守则为由关闭此页面，但其他较少人追踪的页面仍存在。

© 2021 AFP