缅甸军事镇压 逾700平民死

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（法新社仰光11日电） 缅甸自2月1日发生政变至今，已有700多人死于军事镇压。

缅甸连日来冲突情势愈演愈烈，根据当地监督团体，安全部队本周末在勃固（Bago）地区血腥镇压，至少造成82名反政变示威人士丧命。

实际遇害人数可能永远无法水落石出，有报导说安全部队强行带走许多遗体。

勃固地区30岁的慈善工作者科席哈（Ko Thi Ha，译音）就在遇害者之列。他和另外两人攀爬砖墙试图躲避军方追捕时，遭子弹打中腿部摔下来，头部重击砖块而伤重不治。家属从医院领回遗体后随即火化。

友人告诉法新社：「军人叫他不要跑，但他担心不跑就会被射杀。」

一支于9日拍摄、经法新社证实的影片显示，示威者躲在沙袋堆叠的路障后挥舞土制枪枝，影片背景不时传来爆炸声。

联合国驻缅甸办公室昨晚在推特（Twitter）发文说，勃固地区有许多伤患无法获得治疗。

截至今天，缅甸政治犯援助协会（AAPP）将平民死亡人数修正至706人，远高于军政府宣称的数字。

AAPP也证实，萨加因（Sagaing）地区德穆镇（Tamu）今天有一名骑摩托车的男子遭枪杀，后座女性乘客也伤重濒死，自昨天以来，已有4人遇害。（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP