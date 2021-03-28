缅甸军人节大屠杀 欧盟英美谴责军方劣行

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（法新社奈比多27日电） 今天是缅甸军人节，军政府在首都奈比多大阅兵，同一时间安全部队则杀害了91名反政变民众，欧盟、英国与美国纷纷谴责这种屠杀「手无寸铁平民」的行为。

缅甸仰光欧盟大使馆在社群网站贴文表示：「第76 届缅甸军人节将被永远记录成恐怖与蒙羞的一天，屠杀手无寸铁的民众还包括儿童，是无法自圆其说的劣行。」

前殖民宗主国英国也指出，安全部队「因射杀手无寸铁的平民而令自己蒙羞」。

美国驻缅甸大使馆在脸书发文谴责军政府，在军人节当天「屠杀」平民百姓；「安全部队屠杀手无寸铁的百姓，包括儿童在内，而这些是他们宣示要保护的对象，这不是专业化军队或警察该有的行为」。

此外，美国大使馆发言人表示，位于缅甸最大城仰光的美国文化中今天遭到枪击，所幸无人伤亡。

美国一再痛批缅甸军政府行径，以及安全部队屠杀数百名反政变抗议民众。

美国大使馆发言人曼林（Aryani Manring）表示：「我们确认，美国文化中心今天遭到枪击，没有伤亡，我们正在调查这起事件。」

虽然当地媒体报导的死亡人数较多，不过法新社已确认的数字是，缅甸全境今天至少有24人丧命。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2021 AFP