缅甸军政府与民兵冲突再起 媒体报导至少10死

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（法新社仰光10日电） 缅甸军政府今天表示，军队在一天的冲突中杀死了数名人民防卫部队（Peoples' Defence Force）成员，当地居民和媒体则指出，至少有10人死亡。

当地监督组织称，自军方2月推翻民选的翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）政府以来，缅甸陷入动荡之中，军政府对异议人士的镇压已造成超过1000人死亡。

在缅甸部分地区，当地民众使用步枪或自制武器，组建人民防卫部队反击军队。

军政府发言人绍敏通（Zaw Min Tun）告诉媒体，军队昨天进入马圭省（Magway）敏达村（Myin Thar）时，遭「小型武器和自制枪械」攻击。

绍敏通表示，正在寻找当地人民防卫部队成员的军人杀死了一些战斗者，军队也查获23支枪，但他并没有透露确切死亡人数。

一位匿名的敏达村村民说：「我们村庄有超过10人遭枪击而死。」另有村民表示，军人在冲突发生后，放火烧了几栋房屋。

当地媒体报导，有10至15名当地人在冲突中遭杀害。

缅甸军方与民兵的冲突多限于农村地区，但6月在国内第二大城瓦城（Mandalay）发生的枪战，造成至少6人丧命。

© 2021 AFP