缅甸军政府升高镇压 判民主联盟国会议员死刑

（法新社仰光22日电） 缅甸军政府表示，「全国民主联盟」党籍的国会议员漂扎亚导因犯恐怖罪，已被军事法庭判处死刑。

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法新社报导，全国民主联盟（NLD）主席是被推翻的文人政府领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi），漂扎亚导（Phyo Zeyar Thaw）被判死显示，军政府正加强打压民主联盟。

自2月军方发动政变以来，缅甸局势即陷入混乱，根据当地人权监督团体统计，政变后对异议人士的镇压行动造成超过1400人丧生。

包括民主联盟盟友在内的反军政府人士，已藏匿在缅甸各地，而全缅各地也涌现「人民防卫部队」（People's Defence Forces），对政府军作战。

军政府发表声明说，去年11月被捕的漂扎亚导因触犯反恐法而被判处死刑。

军政府声明并说，民运人士觉敏友（Kyaw Min Yu）也被军事法庭判处死刑，声明附有两人的照片。吉米（Jimmy）是觉敏友较为人所熟知的昵称。

国营媒体晚间新闻也报导了两人判死的消息。军政府已判处数十名反政变的活跃人士死刑，以配合对异议人士的全面打压，不过缅甸已有数十年未执行死刑。

© 2022 AFP