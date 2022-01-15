缅甸军政府控翁山苏姬买直升机 再添5项贪腐罪名

（法新社仰光15日电） 消息人士告诉法新社，缅甸军政府法院对遭罢黜的领导人翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）提出5项新贪腐指控。这些指控涉及翁山苏姬租用和购买直升机。

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这位诺贝尔和平奖得主自她的政府于去年2月1日政变中被迫下台以来，一直遭到拘留。这场政变引发大规模抗议，安全部队以血腥镇压来弭平异议。根据当地观察组织，政变迄今已造成逾1400名平民丧命。

翁山苏姬正面临一系列刑事和贪腐指控，包括违反国家机密法，这些指控若定罪，最高刑期总和将超过100年。

消息人士表示，翁山苏姬昨天下午面临贪腐指控，罪名与租用、维修和购买直升机有关；缅甸前总统温敏（Win Myint）也面临相同指控。

去年12月官方媒体「缅甸环球新光报」（Global New Light of Myanmar）报导，翁山苏姬和温敏因为帮前社福救济部长温蔑埃（Win Myat Aye）租借和购买直升机，违反金融法规和造成国家损失，因此将遭起诉。

军事法庭10日宣判，76岁的翁山苏姬因与非法进口及持有对讲机有关的2项指控，以及1项违反COVID-19（2019冠状病毒疾病）规范的指控被判有罪，需入监服刑4年。

在此之前，法院去年12月宣判翁山苏姬在竞选期间因煽动群众对抗军方及违反COVID-19防疫规定，遭判处2年有期徒刑。

缅甸军政府承诺将于2023年8月举行大选，不过上述6年刑期很可能让翁山苏姬无法参加选举。

© 2022 AFP