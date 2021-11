缅甸军政府控翁山苏姬2020年涉舞弊

(法新社仰光16日电) 缅甸国营媒体今天报导,缅甸军政府指控遭罢黜的领导人翁山苏姬(Aung San Suu Kyi)在2020年国会选举涉嫌舞弊。翁山苏姬领导的「全国民主联盟」当时赢得压倒性胜利。

缅甸国营报纸「缅甸环球新光报」(Global New Light of Myanmar)报导,翁山苏姬遭控「选举舞弊与做出不法行为」。报导中并未提及诉讼何时展开。 报导并提到,另有15名官员面临相同指控,包括前总统温敏(Win Myint)与选举委员会主席。 缅甸今年2月发生军事政变,引发全国性抗议活动,当局也对异议人士展开镇压行动,造成数人死亡;自此之后,缅甸陷入混乱迄今。 76岁的翁山苏姬自政变后遭拘至今,目前已面临一连串指控,包括非法进口对讲机、煽动叛乱与贪污,一旦被定罪将面临数十年有期徒刑。 翁山苏姬已因在竞选活动藐视COVID-19(2019冠状病毒疾病)防疫限制而受审,她领导的全国民主联盟(National League for Democracy)在国会选举中大胜亲军方的政党。 国际观察家说,缅甸2020年国会选举大致是自由且公平。

缅甸军政府已威胁将解散全国民主联盟,上月依叛国罪判处翁山苏姬幕僚温廷(Win Htein)20年徒刑。

© 2021 AFP