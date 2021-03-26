缅甸军政府政变爆发后 泰国冰毒走私将激增

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（法新社泰国廊开26日电） 缅甸爆发政变后，泰国已有冰毒（甲基安非他命）再次大量涌人的心理准备。泰国缉毒局过去6个月查获超过8000万片冰毒制品「亚霸」（yaba）。

缅甸军方接管政权后，数周来全国陷入动乱并出现罢工，使缅甸合法经济陷入困境。如今联合国警告，未来还会有更多毒品涌入泰国。

联合国毒品暨犯罪办公室（UN Office on Drugs and Crime）人员道格拉斯（Jeremy Douglas）说：「如果过去是未来的指标，那么合成毒品的产量将再度增加。」

他告诉法新社，随着缅甸陷入动乱，境内组织性犯罪团体与合作的民兵可能会设法强化其地位。

在缅甸邻近泰国和寮国边界的法外之地，生产合成毒品是叛乱组织和民兵的首要财源。

当地就是所谓「金三角」，数十年来是东南亚毒品交易和犯罪活动的重镇。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）造成冰毒供应过剩，使得泰国曼谷的冰毒街头价格跌到谷底，一片只要50 泰铢（新台币46元）。

缅甸边境加强巡逻未能吓阻走私活动，泰国当局估计，送来泰国的非法毒品如今约有3/4是取道寮国。

© 2021 AFP