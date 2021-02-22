缅甸军政府祭死亡威胁 抗议仍不止

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（法新社仰光22日电） 缅甸军政府警告反政变抗议者可能丧命，但数以千计的民众今天仍再度走上街头。美国国务卿布林肯表示，美国将持续采取「坚决行动」来反对缅甸当局暴力镇压反抗者。

自3周前军事将领废黜并拘押文人领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）以来，缅甸大半区域持续骚动，全国各地出现大规模街头示威，公民不服从运动让许多政府作业和商业交易难以运作。

国营缅甸广播电视台（MRTV）昨天公布声明指出：「抗议者正在煽惑群众步上会丧失性命的对峙之路，特别是针对容易冲动的青少年和年轻人。」

这段以缅语宣读的声明附上英文字幕，警告抗议者不要煽动「暴乱和无政府状态」。

缅甸刚经历政变后最多人丧命的周末，维安部队在瓦城（Mandalay）朝抗议者开枪导致2死，仰光（Yangon）另有1人中弹身亡。

之前还有一名女子参与抗议时头部中弹，使用生命维持器约2周后，仍于19日宣告不治，在昨天举行葬礼。她是这波抗议首名被证实丧命的人，已变成反军政府运动的有力象徵。

联合国特别报告员安德鲁斯（Tom Andrews）表示，他对军政府的最新威胁深感忧心。

安德鲁斯推文：「警告军政府：跟1988年（缅军镇压民主运动）不一样，维安部队的行动正被记录下来，你们会被追究责任。」

美国国务卿布林肯（Antony Blinken ）昨天也在推特（Twitter）上贴文：「在缅甸人民要求恢复民选政府之际，美国将继续采取坚决行动，对抗那些向他们施暴的人。我们支持缅甸人民。」

尽管缅甸当局发布警告，抗议者今天似乎仍不退却。缅甸最大城市暨商业大城仰光（Yangon）有2个区域聚集了数以千计的民众。

23岁大学生乔乔（Kyaw Kyaw）说：「今天我们站出来参加抗议，要奋战到我们胜利为止。我们担心镇压，但我们会继续前进，我们非常愤怒。」

在仰光市的巴汉镇区（Bahan），示威者坐在一段马路上，排出一片支持翁山苏姬的黄、红色旗海。

仰光居民一早起来就发现市区戒备森严，马路上出现军警用卡车，外交使馆区域也被路障围起来。

预料市场和商家将继续关门，以示支持抗议者。另外在密芝那（Myitkyina）、土瓦（Dawei）等城市也有示威，首都奈比多（Naypidaw）亦有抗议者骑乘摩托车走上街头。

© 2021 AFP