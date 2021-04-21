缅甸军政府血腥镇压 UN：近25万人流离失所

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（法新社仰光21日电） 联合国缅甸人权问题特别调查员安德鲁斯今天表示，缅甸军政府镇压反政变的抗议民众，已造成将近25万人流离失所。

2月1日军方发动政变废黜文人政府领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi），缅甸各地掀起大规模示威抗议潮。军政府镇压反政变抗争的手段日益凶残。

根据当地人权团体统计，至少738人丧命，并且有3300人沦为政治犯而在监狱里饱受折磨。

安德鲁斯（Tom Andrews）在推特（Twitter）发文表示：「骇人听闻…据消息来源指出，军政府的镇压已造成至少25万缅甸民众流离失所，全球务必立即展开行动，因应这起人道灾难。」

基督教援助团体「自由缅甸守护者」（Free Burma Rangers）上周估计，由于月初军方发动陆空夹击，北部的克伦邦（Karen State）至少2万4000人颠沛流离。

武装团体克伦民族联盟（Karen National Union）第5旅发言人巴多赫曼曼（Padoh Mann Mann）表示，超过2000名克伦邦民众已越过缅甸边境进入泰国，克伦邦境内还有数千人无家可归，「他们全都躲藏在村落附近的丛林里」。

当前暴力情势升高，东南亚各国领导人与外长24日将在印尼首都雅加达会商，讨论缅甸的危机。

缅甸政变领袖、武装部队总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）预料将出席峰会，民运领袖与人权团体纷表不满。

人权观察亚洲区主任亚当斯（Brad Adams）表示：「敏昂莱因主导军方的暴行，残酷镇压挺民主抗议民众，而遭到国际制裁，不应欢迎他参与因应危机的跨国政府会商，何况这场危机是他一手造成的。」（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2021 AFP