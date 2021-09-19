缅甸军政府车队遭异议分子攻击 双方交火多人死伤

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（法新社仰光19日电） 缅甸军政府与媒体表示，反政府异议分子对仰光附近的安全部队发动炸弹攻击，多人在双方交火过程中丧生，另有数人受伤。

军政府18日发布声明称，安全部队车队17日行经缅甸商业中心仰光郊区的卡耶镇（Khayan）时，遭到土制炸弹攻击。

声明指出，「双方随即展开交火，1名安全部队成员受伤」，最后部队没收异议分子的枪支和弹药，另有「一些恐怖分子…（被杀），还有1人受伤」。

据当地媒体报导，至少有2名异议分子遇害、1人被捕。

本月稍早，翁山苏姬所属政党议员和流亡人士等组成的影子政府「全国团结政府」（National Unity Government）呼吁发动「人民防卫战」，并敦促平民攻击军政府资产。

此后，缅甸军方控制的Mytel电信公司基地台成为各地反政府民众的攻击目标。

萨加因（Sagaing）和马圭省（Magway）的冲突也越演越烈。当地民众指控军方烧毁房屋，导致数千人流离失所。

缅甸军方于2月1日推翻民选的翁山苏姬政府，掀起民主支持者抗议浪潮。维安部队试图平息示威、镇压异议人士，迄今已造成数以百计的人身亡。

© 2021 AFP